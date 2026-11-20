El pan dulce de masa madre combina una fermentación natural con frutas, frutos secos y una miga esponjosa. Foto ilustrativa.

Con la llegada de las fiestas, el pan dulce vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Aunque las versiones tradicionales siguen siendo las más elegidas, cada vez hay más personas que se animan a probar preparaciones con fermentación natural, como el pan dulce de masa madre.

Esta receta requiere más tiempo que una preparación convencional, porque necesita respetar los tiempos de fermentación, pero permite lograr una masa aromática, una textura esponjosa y un sabor particular. La masa madre aporta profundidad al gusto y es una alternativa para quienes disfrutan de la panadería artesanal.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pan dulce de masa madre

Para preparar un pan dulce casero con masa madre se necesitan ingredientes básicos, además de frutas, frutos secos o chocolate, según las preferencias de cada uno.

Ingredientes

500 g de harina de fuerza o harina 000.

150 g de masa madre activa.

100 g de azúcar.

2 huevos.

120 ml de leche.

100 g de manteca blanda.

1 cucharadita de miel.

Ralladura de una naranja.

Ralladura de un limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 pizca de sal.

150 a 200 g de frutas abrillantadas, pasas, nueces o chips de chocolate.

Paso a paso: cómo preparar pan dulce de masa madre

1. Preparar la masa

En un recipiente, mezclar la masa madre activa con la leche, los huevos, el azúcar, la miel, la esencia de vainilla y las ralladuras de cítricos. Incorporar la harina y la sal, y comenzar a integrar hasta formar una masa.

2. Amasar e incorporar la manteca

Amasar hasta que la preparación comience a desarrollar elasticidad. Agregar la manteca blanda de a poco y continuar amasando hasta obtener una masa suave, homogénea y elástica. Este proceso puede llevar varios minutos.

3. Dejar fermentar

Colocar la masa en un recipiente ligeramente engrasado, cubrirla y dejarla fermentar a temperatura ambiente. El tiempo dependerá de la temperatura y de la fuerza de la masa madre, por lo que puede llevar varias horas. La masa debe crecer y mostrar signos de actividad.

4. Agregar frutas o chocolate

Cuando la masa haya desarrollado volumen, incorporar las frutas abrillantadas, pasas, nueces o chips de chocolate. Distribuir los ingredientes de manera uniforme, sin trabajar demasiado la masa.

5. Formar el pan dulce

Dividir la masa si se desean preparar varias unidades y formar bollos. Colocarlos en moldes de pan dulce y dejar que continúen fermentando hasta que aumenten de tamaño y se acerquen al borde del molde.

6. Hornear

Precalentar el horno a 170 °C. Hornear durante aproximadamente 35 a 45 minutos, según el tamaño de las piezas. Si la superficie se dora demasiado rápido, se puede cubrir suavemente con papel aluminio.

7. Dejar enfriar

Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de decorar. Se puede agregar glasé, azúcar impalpable, frutos secos o chocolate derretido.

Por qué hacer pan dulce con masa madre

La masa madre permite una fermentación más lenta, que influye en el aroma, el sabor y la textura del pan dulce. El resultado puede ser una miga más compleja y una preparación con características propias de la panadería artesanal.

La clave está en la paciencia: respetar la fermentación, utilizar una masa madre activa y no apurar los tiempos de levado para lograr un pan dulce esponjoso.