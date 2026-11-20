Río Negro se ubicó entre las provincias con mayor crecimiento interanual del empleo, con una suba de entre el 3,6% y el 3,8%. La ministra de Trabajo, María Martha Avilez, dialogó con RIO NEGRO y atribuyó parte de ese desempeño al desarrollo de los proyectos energéticos en medio de niveles bajos a nivel nacional: «Estamos en un contexto muy difícil, con pérdida de puestos de trabajo y altos índices de informalidad laboral. En este escenario, Río Negro se posiciona manteniendo sus niveles de empleabilidad y con generación de nuevos puestos de trabajo», sostuvo la funcionaria.

Avilez explicó que el crecimiento está vinculado, principalmente, con el avance de las iniciativas energéticas en la provincia: «Se ha desplegado a lo largo y a lo ancho de la provincia la generación de puestos de trabajo directos, pero también lo que tiene que ver con lo indirecto«, haciendo referencia a otras actividades relacionadas como el transporte, la logística, la gastronomía y la hotelería.

La prioridad para la población rionegrina

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos del Gobierno provincial es que los nuevos lugares de trabajo sean ocupados prioritariamente por rionegrinos. Destacó la aplicación de la ley 80-20, que establece que ocho de cada diez puestos laborales deben ser ocupados por residentes de Río Negro. «Si hay un puesto de trabajo que puede ser ocupado por un rionegrino, debe ser ocupado por un rionegrino», afirmó. De todos modos, aclaró que existen excepciones para perfiles técnicos muy específicos que no se consiguen en el país.

Aseguró que la Secretaría de Trabajo mantiene controles sobre las empresas principales y sus contratistas para garantizar el cumplimiento de esa disposición. Como parte de esa tarea, informó que en lo que va del año se realizaron más de 6.000 fiscalizaciones y se relevaron más de 26.000 trabajadores. Además, anticipó que el proyecto Argentina LNG podría demandar, durante el pico de obra, unos 40.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. «Vamos a tener que redoblar los esfuerzos en materia de fiscalización y, necesariamente, traccionar para generar mayores políticas de formación y certificación de competencias», sostuvo.

La formación para cubrir la demanda laboral

Otro de los ejes de la política laboral es la formación de trabajadores para cubrir los perfiles que requieren los proyectos en marcha. Avilez señaló que la Provincia articula capacitaciones con municipios, universidades, el IPAP, el Ministerio de Educación y organizaciones del sector privado.

Entre las iniciativas mencionó cursos de gastronomía y hotelería en la Línea Sur, formación en chocolatería y certificaciones para trabajadores de la construcción. También destacó la capacitación de 12 rionegrinos en soldadura robótica, realizada en talleres de Buenos Aires, y la formación especializada vinculada con la construcción de ductos: «Necesitamos dejar obra de mano instalada», enfatizó.