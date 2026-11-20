El gobernador de Chubut Ignacio Torres firmó hoy el decreto por el cual adelanta las elecciones provinciales para el 21 de marzo.

En esa ocasión los chubutenses elegirán gobernador y vice; diputados provinciales, intendentes y concejales. Aunque aquellas comunas que tengan carta orgánica podrán decidir si adhieren o no al decreto. Torres ya anticipó que irá por la reelección con su partido “Despierta Chubut”. Aún no hay candidatos lanzados por la oposición.

Será la primera elección con el Código Electoral propio de Chubut, se votará con Boleta Única de Papel y sin PASO, habrá debate obligatorio entre los candidatos a gobernador y regirá la paridad de género en las listas. El código también establece una Secretaría Electoral permanente.

Se implementa Ficha Limpia, que restringe las candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos, y con los fueros provinciales eliminados tras el referéndum de octubre de 2025.

De esta manera, Torres confirmó lo que durante toda la semana circuló por el ambiente político de la provincia. Se esperaba una fecha con el calendario más adelantado, pero finalmente, el gobernador chubutense optó por marzo.

Será un mes donde el gobierno pagará el “tercera aguinaldo”, comenzarán las clases y el mandatario prepara una catarata de anuncios de obras bajo el paraguas del denominado Plan Galina. Aún no hubo reacciones de la oposición respecto a esta decisión. Torres informó la fecha casi en el límite de tiempo que exige el calendario electoral que es de 120 días. De esta manera será la segunda provincia en ir a las urnas ya que la primera será Neuquén que votará el 14 de febrero.