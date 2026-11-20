El hallazgo de un fósil de 4,5 millones de años en Río Negro abre una nueva ventana al pasado. Foto: gentileza.

Un hallazgo paleontológico en Punta Bermeja permitió identificar un fósil de aproximadamente 4,5 millones de años que podría aportar nuevos conocimientos sobre las aves que habitaron la región durante tiempos prehistóricos. La pieza fue descubierta durante una recorrida de rutina en el Área Natural Protegida y, tras su análisis, fue atribuida a un ejemplar de la familia de los buitres.

El descubrimiento se produjo en un sector de derrumbe del acantilado, donde el Guarda Ambiental Neri Maidana detectó el material. Luego de su recuperación, el fósil quedó bajo resguardo en el Centro de Interpretación de Punta Bermeja, para garantizar su conservación y permitir avanzar con el estudio científico.

El hallazgo constituye el primer registro corpóreo de aves conocido para la Formación Río Negro, un aporte relevante para la investigación de la fauna que habitó la región hace millones de años.

Cómo estudiaron el fósil hallado en Punta Bermeja

A partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro, se coordinó la intervención de investigadores para analizar el ejemplar.

El estudio estuvo a cargo de Lisandro Tosoni, estudiante de la Licenciatura en Paleontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), en las sedes Alto Valle y Valle Medio. Los resultados de la investigación formarán parte de su trabajo final de carrera.

El análisis determinó que el fósil tiene una antigüedad estimada de 4,5 millones de años y corresponde a la Formación Río Negro, ubicada temporalmente entre el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior.

La posible pertenencia a la familia de los buitres vuelve especialmente significativo el hallazgo. Los restos de aves suelen ser poco frecuentes en el registro fósil debido a la fragilidad de sus estructuras óseas y a las dificultades que existen para su conservación a lo largo de millones de años.

Por qué es importante el descubrimiento para Río Negro

El hallazgo permite ampliar la información disponible sobre la paleofauna regional y aporta un nuevo registro para reconstruir cómo era la fauna que habitó el territorio rionegrino en el pasado.

También pone en valor el papel de las Áreas Naturales Protegidas, que además de resguardar la biodiversidad actual, cumplen una función clave en la conservación del patrimonio paleontológico y geológico.

En ese contexto, las recorridas de los Guardas Ambientales resultan fundamentales para detectar materiales de interés científico, protegerlos y dar aviso para que puedan ser estudiados por especialistas.

Dónde queda Punta Bermeja, el área natural protegida de Río Negro

El Área Natural Protegida Punta Bermeja, también conocida como La Lobería, se encuentra sobre la costa atlántica rionegrina, en la margen norte del golfo San Matías, a unos 60 kilómetros de Viedma. Se accede por la Ruta Provincial 1, el denominado Camino de la Costa, que conecta distintos paisajes y atractivos del litoral provincial.

Creada en 1971, la reserva tiene como principal objetivo proteger la colonia de lobos marinos de un pelo que habita en ese sector de la costa, además de conservar los ambientes naturales, la fauna marina y las aves que encuentran refugio en sus acantilados.

El paisaje se caracteriza por acantilados, playas y ambientes propios de la costa patagónica. Desde los miradores y el Centro de Interpretación es posible observar la fauna y conocer más sobre la biodiversidad que alberga este espacio, que también resguarda un importante patrimonio geológico y paleontológico.