«De punta a punta»: la abultada cifra que pidió Miguel Ángel Pierri para defender a Blas Cinalli

Tras conocerse la sentencia por el crimen de Fernando Báez Sosa, la familia de Blas Cinalli se reunió en las últimas semanas con Miguel Ángel Pierri para intentar un cambio de estrategia y lograr reducir la pena. El joven recibió una condena a 15 años de prisión.

El mediático letrado aún no anunció si tomará el caso para poder apelar la sentencia ante la Corte Suprema de la Nación. Pero, sí se supo el carísimo monto que habría solicitado para continuar con la defensa del rugbier.

Disconformes con la resolución de los jueces María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia del Tribunal de Dolores y la defensa de Hugo Tomei, los Cinalli buscaron respaldo en Pierri. Sin embargo, según la revista Forbes, les habría solicitado «U$S 200 mil para defenderlo de punta a punta”.

“Si estoy del lado de los imputados, el costo es elevado. Es un juicio perdedor, en extraña jurisdicción, con exposición mediática y riesgo que te condenen mediáticamente por defender a asesinos como estos pibes, tiene un costo elevadísimo. U$S 100 mil es el piso”, comentó el abogado al prestigioso medio meses antes de desarrollarse el juicio.

“Es un caso de 8 personas imputadas que en el mejor de los casos algunos recibirán perpetua y otras condenas menores. Hay una logística para el equipo de abogados, pero no es nada que un estudio especializado no pueda llevar a cabo. Ir a Dolores no importa tanto porque son dos semanas de juicio oral y luego se define. En nuestro caso, se dispondría de algunos abogados y el resto del estudio seguiría con su trabajo”, afirmó Pierri.

El fuerte comentario de Miguel Ángel Pierri

“Creo que le puedo bajar la condena”, dijo el abogado en una nota con el canal de noticias Crónica, confirmando el objetivo de la familia. Durante el intercambio, Pierri deslizó el comentario que generó un repudio masivo en las redes: “Están mal condenados”.

Y en la misma línea, agregó: “Hay errores técnicos en la sentencia”.

Asimismo, se hizo eco de las noticias de muchos chicos asesinados tras salidas a boliches. “Hay Fernandos todos los días”, puntualizó.