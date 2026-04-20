Semana clave para el patrimonio de Manuel Adorni: declaran los dueños de la inmobiliaria por la compra en Caballito

La investigación por el patrimonio de Manuel Adorni entra en una fase de definiciones técnicas y testimoniales. Desde este lunes, el fiscal Gerardo Pollicita recibirá a los actores que intervinieron en la cadena de ventas del departamento de Caballito, una operación que genera sospechas por las sucesivas rebajas de precio y las condiciones de financiación otorgadas al funcionario nacional.

La ronda de declaraciones se inicia con la martillera Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, dueños de la inmobiliaria que gestionó la venta original del inmueble.

El rol de Pablo Feijoo y las visitas a la Rosada para reunirse con Manuel Adorni

El objetivo es reconstruir por qué la propiedad, que pertenecía al exfutbolista Hugo Morales, salió al mercado en 340.000 dólares y terminó vendiéndose por 200.000 dólares a las dos jubiladas que, meses después, se la entregaron a Adorni.

Para el miércoles está prevista la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras y señalado como el nexo central de la operación. La Justicia detectó que Feijoo mantuvo reuniones en la Casa Rosada poco antes de que se concretara la transacción inmobiliaria.

El fiscal Pollicita busca determinar si la relación de amistad entre Feijoo y Adorni fue el único motivo para que el funcionario recibiera un préstamo de 200.000 dólares a tasa cero. Feijoo deberá presentarse con su teléfono celular y la documentación que respalde los gastos de refacción realizados en la vivienda de la calle Miró.

Reformas bajo la lupa en la casa de Manuel Adorni en Indio Cuá

La semana cerrará el viernes con el testimonio de Matías Tabar, responsable de las obras en el country Indio Cuá, donde Adorni posee una propiedad a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. La fiscalía le exige a Tabar la entrega de presupuestos y facturas para verificar si los pagos de las reformas coinciden con los ingresos registrados por el matrimonio.

En paralelo, se analiza la trazabilidad de un préstamo de 100.000 dólares otorgado por una excomisaria de la Policía Federal y su hija, garantizado con una hipoteca sobre otra vivienda del funcionario en Parque Chacabuco.

A pesar de que el juez Ariel Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, los investigadores enfrentan dificultades para acceder a los dispositivos electrónicos. La escribana del caso, quien admitió un vínculo de 25 años con Adorni, se presentó ante la Justicia pero no entregó su teléfono celular.

Para el Ministerio Público, los registros de chats y llamadas son fundamentales para confirmar si las operaciones inmobiliarias y los préstamos cruzados responden a una lógica de mercado o si forman parte de una maniobra para ocultar un incremento patrimonial no justificado.

Con información de Infobae.