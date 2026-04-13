Piden que se investigue la compra de tierras en Río Negro con fondos de Emiratos Árabes

El expolista Hugo Alberto Barabucci declaró en el juicio por presunta usurpación en el que fue absuelta una mujer. Foto: Chino Leiva

Legisladores de Río Negro elevaron un pedido de informes y de intervención ante la posible comisión de delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona de frontera, tras la declaración en un juicio en Bariloche del expolista Hugo Alberto Barabucci.

El expolista declaró la semana pasada en un juicio oral por presunta usurpación de tierras en la zona de Alto Río Chubut, a sur de la provincia de Río Negro, en el que la única imputada Soledad Cayunao fue absuelta. Fue el denunciante y relató haber comprado 14.000 hectáreas en la zona de las nacientes del río Chubut mediante una “donación” de 2 millones de dólares realizada por el Estado de Emiratos Árabes Unidos.

La legisladora Magdalena Odarda, junto al bloque Vamos con Todos y con el acompañamiento del bloque PJ- Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que “informe e intervenga ante posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia”.

Según Odarda, el Ministerio Público debería impulsar una investigación ante lo ocurrido en la audiencia oral en el contexto del juicio que se realizó en Bariloche.

La legisladora quiere conocer si actuó la Fiscalía de alguna manera y si se dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión de “contrabando de divisas, teniendo en cuenta que el monto declarado excede ampliamente el límite permitido para el ingreso al país sin declarar”.

También pidió que “se investigue la posible existencia de lavado de dinero u otros delitos complejos”.

La legisladora señaló en los fundamentos que los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del First Gulf Bank en Abu Dhabi, pasando por una cuenta en el banco J.P. Morgan Chase en Nueva York, sin cumplir con los controles exigidos por la legislación argentina en materia aduanera, fiscal y penal.

En otro punto, se solicitó que se informe si se dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de prevenir el lavado de activos, y si se notificó al ARCA sobre el posible ingreso irregular de divisas.

Odarda, que es una de las dirigentes que realiza un seguimiento de la temática de tierras y la presencia de inversores extranjeros en la cordillera, señaló que existe una contradicción respecto de la titularidad de la tierra atribuida a Barabucci debido a que en registros oficiales figura vinculado al Fideicomiso Amaike.

En este sentido, la legisladora y los firmantes del proyecto, solicitaron información sobre si la adquisición de estas tierras cumple con la legislación vigente en materia de protección de tierras rurales y zonas de seguridad de frontera.

Según comunicó la legisladora a través de un comunicado de prensa, además de este pedido de informes y de intervención, impulsará una presentación ante el Fiscal de Estado para que evalúe la operación con las tierras y su eventual nulidad.