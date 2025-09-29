Derriban una casa que operaba como kiosco narco en Plaza Huincul

Derriban una “casa de drogas” en Plaza Huincul en el marco del plan contra el microtráfico

En el barrio Otaño de Plaza Huincul, un inmueble utilizado por una banda dedicada a la venta de drogas fue derribado este lunes, como parte del plan de lucha contra el microtráfico que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF), el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial.



El operativo fue encabezado por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el intendente Claudio Larraza y el jefe de la Policía provincial, Tomás Díaz Pérez, entre otras autoridades. La demolición estuvo a cargo de la Municipalidad de Plaza Huincul y fue autorizada mediante un decreto del jefe comunal.

Se trata del cuarto derribo realizado en la provincia en los últimos dos meses, luego de los efectuados en Neuquén, Centenario y San Martín de los Andes.



Una banda con millonarios movimientos virtuales

El inmueble pertenecía a una organización delictiva integrada por siete personas (una mujer y seis varones) que, según la investigación, operó entre el 5 de mayo y el 19 de junio de este año. En agosto, el MPF imputó a los integrantes por asociación ilícita y tráfico de estupefacientes.

La causa reveló que la banda movió cerca de 160 millones de pesos en billeteras virtuales durante los últimos meses, con ingresos que no tienen respaldo en actividades laborales registradas. Según informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre enero y abril de este año, la mujer acusada registró más de 97 millones de pesos, uno de los hombres 41 millones y otros integrantes cifras millonarias en abril: 9,9 millones, 6,1 millones y 8,7 millones, respectivamente.



Imputaciones y agravantes

El MPF atribuyó a la mujer y a uno de los varones el delito de tráfico de estupefacientes en carácter de organizadores, agravado por haberse realizado cerca de una escuela y de una plaza, y por la participación de más de tres personas. Ambos permanecen detenidos con prisión preventiva y tienen otras investigaciones en curso por distintos delitos.

A los otros cinco integrantes se les imputó tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia para la comercialización, con los mismos agravantes.

Durante el procedimiento, el fiscal general que «El plan de acción que tenemos en equipo entre el Ministerio de Seguridad, la Policía y los municipios sigue su curso. Esta es la cuarta casa de drogas que se derriba, pero también hemos procedido al secuestro y decomiso de bienes que ya fueron entregados para cumplir una función social y ser utilizados en la lucha contra el narcotráfico”.

Asimismo, destacó el trabajo de la fiscalía local y de la División Antinarcóticos de la Policía a cargo del comisario mayor Nelson Peralta, que lograron desarticular a una banda “peligrosa” que operaba en toda la comarca.