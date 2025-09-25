Entregan vehículos secuestrados a bandas narcos de Neuquén: una camioneta para Antinarcóticos y otra para Salud

El fiscal general José Gerez encabezó este jueves junto al gobernador Rolando Figueroa la entrega de bienes decomisados a personas acusadas y condenadas por comercialización de drogas en la provincia del Neuquén. Se trata de dos camionetas 4×4, tres motos y dos bicicletas, valuadas en aproximadamente 160 millones de pesos, que ahora serán utilizadas por la Policía provincial y el ministerio de Salud.

El acto se realizó desde las 15 en la sede de la Jefatura de Policía, con la presencia de autoridades como el ministro de Seguridad Matías Nicolini, el jefe de la Policía Tomás Díaz Pérez, el fiscal jefe Agustín García, las fiscales de Narcocriminalidad Silvia Moreira y Eugenia Titanti, y la coordinadora del área en el MPF, Mariana Querejeta.

Es la primera entrega de bienes decomisados desde que Neuquén asumió, el 28 de febrero, la competencia para investigar delitos de microtráfico, que antes dependían de la Justicia Federal.

Mediante la Resolución 29-25, el MPF transfirió al Ministerio de Seguridad dos camionetas Toyota —una Hilux DC GR-Sport y una SRV—, tres motos (Kawasaki Z-400, Yamaha XTZ-250 y Honda XR-250) y dos bicicletas de alta gama Specialized.

Foto: Cecilia Maletti.

Gerez y Figueroa destacaron los avances en la lucha contra el microtráfico

Previo a la entrega, Gerez destacó los avances logrados en seis meses de implementación de la ley 3.488, que otorgó a la provincia competencia en la materia. “Neuquén obtuvo resultados sobresalientes que la colocan a la vanguardia en la lucha contra el microtráfico a nivel nacional y regional”, afirmó.



El fiscal general explicó que el plan estratégico se basa en desmantelar organizaciones violentas, promover la participación ciudadana en la denuncia, involucrar a gobiernos locales y empresas prestatarias de servicios y neutralizar los puntos de venta de droga, ya sea cambiando el destino de los inmuebles o derribándolos.



Sobre el decomiso, señaló que constituye “el verdadero debilitamiento de las organizaciones criminales”. “El apoderamiento de estos bienes por parte del Estado fortalece la persecución penal y los programas de salud, prevención y rehabilitación de adicciones”, puntualizó.

Foto: Cecilia Maletti.



El gobernador Figueroa, por su parte, valoró el trabajo conjunto y destacó el rol de la Policía provincial. También vinculó esta política con la reciente ley que obliga a funcionarios a someterse a pruebas toxicológicas, subrayando la importancia de la transparencia y el compromiso.



“Perseguir duramente al delincuente es necesario, pero también debemos tratar a quienes tienen una enfermedad desde el sistema de salud”, expresó el mandatario.



El ministro Nicolini también resaltó el trabajo articulado entre los tres poderes del Estado. “Por primera vez, bienes que antes usaban los narcos para delinquir o enriquecerse, ahora se destinan a la lucha contra ellos”, señaló.

Foto: Cecilia Maletti.



Con esta medida, la provincia busca no solo combatir el microtráfico, sino también convertir los recursos de las organizaciones criminales en herramientas para el fortalecimiento institucional. Un cambio que, según las autoridades, marca un antes y un después en la política pública contra el narcotráfico en Neuquén.