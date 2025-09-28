Megaoperativo antidrogas en Neuquén: 100 efectivos, escáner, perros y controles en rutas

La provincia del Neuquén fue escenario de un amplio operativo antidrogas durante el fin de semana, con la participación de más de un centenar de efectivos y el despliegue simultáneo de 14 puestos de control en rutas estratégicas. La acción formó parte de la segunda etapa del Plan Integral de Seguridad contra el narcotráfico, que combina investigación, allanamientos, decomisos y, ahora, la utilización de bienes secuestrados a las bandas criminales en la propia lucha contra el delito.

El dispositivo incluyó controles en los accesos a la capital provincial y en distintas localidades del interior como Junín de los Andes, Cutral Có, Zapala y Añelo. Se trató de un operativo sorpresa, diseñado para reforzar la prevención e investigación frente al tráfico y microtráfico de estupefacientes, con el uso de tecnología de última generación, perros entrenados y la coordinación con fuerzas federales.

Foto Prensa Policía de Neuquén.

Operativo de alto impacto en rutas neuquinas

El despliegue fue supervisado por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, y la cúpula de la Policía neuquina: el jefe Comisario General Tomás Díaz Pérez, el subjefe Walter San Martín y el superintendente de Investigaciones, Dante Catalán.

Foto Prensa Policía de Neuquén.

Los procedimientos involucraron a efectivos de las direcciones de Seguridad del Interior y de las divisiones Antinarcóticos de Neuquén, Chos Malal, Zapala, Añelo, Cutral Có y la Zona Sur. Además de la presencia policial, se sumaron seis perros entrenados en detección de drogas de la fuerza provincial, junto a dos de las fuerzas federales. También se emplearon escáneres y drones, lo que permitió ampliar el alcance de los controles.

Bienes secuestrados a disposición de la Policía

En paralelo al megaoperativo, la provincia anunció una medida clave en la lucha contra el narcotráfico: la utilización de vehículos y recursos incautados a bandas criminales para fortalecer las tareas policiales.

Foto Prensa Policía de Neuquén.

El fiscal general José Gerez dictó la resolución 29/2025 que dispone que camionetas y motos de alta gama, decomisadas en investigaciones recientes, pasen al Ministerio de Seguridad para ser utilizadas en operativos. La decisión se encuadra en la Ley 3488, que permite redestinar recursos obtenidos del delito a la prevención y persecución penal.

Declaraciones oficiales sobre la estrategia

“Estamos iniciando una serie de operativos sorpresivos simultáneos en toda la provincia, en el marco de la lucha que venimos llevando adelante desde el gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad y la Policía Provincial contra las drogas, contra el narcotráfico, el microtráfico”, sostuvo el ministro Nicolini al supervisar los controles.

Foto Prensa Policía de Neuquén.

Por su parte, el jefe de la Policía, Comisario General Tomás Díaz Pérez, resaltó la magnitud del despliegue: “Tenemos más de 100 efectivos abocados a esta tarea, personal de Antinarcóticos, grupos especiales y direcciones de seguridad interior. A esto se suman seis canes de la Policía, dos de fuerzas federales, escáneres y drones en todas las unidades cabeceras”.

Un plan integral contra el narcotráfico

La estrategia de Neuquén se enmarca en un plan integral que busca atacar el problema del narcotráfico en distintos niveles: desde el decomiso de bienes y el cierre de puntos de venta —conocidos popularmente como aguantaderos— hasta la ejecución de allanamientos y detenciones.

La segunda etapa del plan suma ahora la utilización de bienes incautados en favor de la Policía. Según fuentes judiciales, esta medida no solo agiliza la logística de los operativos, sino que también envía un mensaje político y social: los recursos obtenidos del delito regresan a la comunidad en forma de seguridad y prevención.

Alcance territorial y articulación federal

El megaoperativo del sábado se destacó por su despliegue simultáneo en diferentes puntos del territorio neuquino. Las ciudades de Junín de los Andes, Cutral Có, Zapala y Añelo estuvieron atravesadas por los controles sorpresa, lo que permitió abarcar corredores clave del tráfico ilegal.

La coordinación entre la Policía provincial y las fuerzas federales resultó central para reforzar la presencia en rutas y accesos estratégicos. En total, se instalaron 14 puestos de control donde se verificaron vehículos particulares y de transporte, con procedimientos aleatorios para detectar la posible circulación de sustancias ilegales.

Balance y perspectivas

Aunque no trascendieron detalles sobre incautaciones específicas durante la jornada, las autoridades remarcaron que los operativos forman parte de una política sostenida en el tiempo. La apuesta es mantener la sorpresa y la aleatoriedad como herramientas para debilitar la logística del narcotráfico y el microtráfico en la provincia.

Con el refuerzo de tecnología, la participación de más de un centenar de policías y la incorporación de bienes secuestrados, la estrategia busca marcar un antes y un después en la forma de enfrentar el delito organizado. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los operativos sorpresivos continuarán en distintas localidades a lo largo de las próximas semanas.