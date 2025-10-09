Desarticulan una red de venta de drogas en Plaza Huincul: secuestraron dinero, cocaína y cannabis

La Policía del Neuquén llevó adelante un operativo en el barrio Otaño de Plaza Huincul que terminó con la desarticulación de un punto de venta de drogas. En el lugar, los efectivos secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la actividad ilegal.

El procedimiento, coordinado por la División Antinarcóticos de Cutral Co, fue resultado de una investigación iniciada a partir de una denuncia anónima realizada a través de la plataforma “Narcoweb” y reforzada mediante la aplicación “Neuquén Te Cuida”. Ambas herramientas permitieron detectar movimientos compatibles con la venta de estupefacientes en una vivienda del sector.

Una investigación que duró semanas

La pesquisa se extendió durante más de 25 días. En ese tiempo, personal policial llevó a cabo observaciones discretas y relevamientos que confirmaron un constante flujo de personas hacia la vivienda. Según se detalló, los visitantes llegaban a distintas horas del día, permanecían solo unos minutos y se retiraban luego de intercambiar dinero por pequeños envoltorios.

Con esas pruebas, la Fiscalía de Narcocriminalidad de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard, solicitó la orden de allanamiento. La medida se concretó este miércoles por la tarde y contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), personal del Comando Radioeléctrico y de la Dirección de Seguridad Interior Cutral Co.

Drogas, dinero y celulares incautados

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron dosis de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, ambas fraccionadas y listas para la venta. Además, secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la comercialización de drogas, entre ellos envoltorios y dispositivos electrónicos.

Tres personas mayores de edad fueron notificadas en el lugar por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Los imputados quedaron en libertad supeditada a la causa, mientras continúa la investigación judicial.

Cabe destacar que la vivienda ya había sido allanada en agosto por hechos similares, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar operaba como un punto activo de distribución y venta de estupefacientes en la zona oeste de Plaza Huincul.

Participación ciudadana y lucha contra el microtráfico

Desde la Policía del Neuquén se subrayó la importancia del aporte ciudadano a través de las herramientas de denuncia anónima. Las aplicaciones “Narcoweb” y “Neuquén Te Cuida” se consolidaron como canales eficaces para el combate al narcotráfico, al permitir la detección temprana de actividades sospechosas sin exponer la identidad de quienes informan.

El procedimiento forma parte de la política de desfederalización del narcotráfico impulsada por el Gobierno de la provincia, que busca fortalecer las capacidades locales de investigación y control sobre el microtráfico en Neuquén.