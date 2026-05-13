Argentina «cara en dólares» y el test de julio: la hoja de ruta para estabilizar los salarios y la deuda

El programa de ajuste sostiene el equilibrio fiscal como una pieza innegociable para evitar una disparada del riesgo país y mantener la estabilidad cambiaria. En un escenario de recaudación real a la baja y una economía que aún no muestra signos de crecimiento generalizado, el Ejecutivo apuesta a que la desaceleración de los precios actúe como el motor para la recuperación del poder adquisitivo.

No obstante, el estancamiento se hace sentir con fuerza en los sectores que más empleo generan, como la industria textil y el comercio, que operan en niveles negativos. Mientras tanto, el capital se desplaza hacia sectores intensivos como la energía y la minería.

Según el periodista especializado en economía Pablo Wende, el país atraviesa una transición donde la «motosierra» política llegó a su límite y ahora todo depende de los resultados tangibles en la actividad. “El discurso anti-casta ya no va más, lo que queda es ver si la economía repunta”, explicó el especialista en Río Negro Radio, y advirtió que la paciencia social está directamente ligada a que la baja de la inflación se traslade a una mejora real de los ingresos.

Precios en dólares: ¿Por qué Argentina es más cara que Brasil?

Uno de los datos más críticos del escenario actual es la pérdida de competitividad cambiaria. De acuerdo a informes de la Fundación Mediterránea, el país sufrió un encarecimiento tan abrupto que hoy el 80% de una canasta básica de productos cuesta más en Argentina que en Brasil.

Este fenómeno de «Argentina cara en dólares» impacta de lleno en el sector inmobiliario, donde edificar hoy es sustancialmente más caro en moneda extranjera que hace pocos meses. Dado que el valor del metro cuadrado no acompañó esa suba, los números de rentabilidad no cierran para los nuevos desarrolladores, quienes prefieren esperar antes de iniciar nuevas obras.

Humor social: las encuestas encienden luces amarillas

El análisis de la coyuntura económica se complementa con datos recientes sobre el clima social. Según la última encuesta de la Universidad de San Andrés, la imagen negativa de Javier Milei ya ronda el 60%, mientras que su apoyo se sostiene en un 37%.

Esta medición sitúa la popularidad presidencial en un terreno delicado, incluso con niveles de imagen positiva ligeramente inferiores a los que ostentaba Mauricio Macri en mayo de 2018, poco antes de la crisis cambiaria de aquel año. En este contexto, factores como los escándalos de gestión y lo que se percibe como una «altanería presidencial» comienzan a erosionar la paciencia de la clase media, que históricamente suele priorizar la situación del bolsillo por sobre otros factores políticos.

Salarios vs. Inflación: el objetivo de perforar el 2% en mayo

Tras el 2,5% registrado en la Ciudad de Buenos Aires durante abril, el Gobierno confía en que mayo profundice la caída de los precios gracias a la estabilidad del tipo de cambio. A esto se suma una suba nula en alimentos durante la primera semana del mes.

Para Wende, esta desaceleración es la única vía para recomponer los salarios, que en el primer trimestre perdieron contra una inflación no prevista. En este sentido, destacó que los empleados del sector público son quienes sufren el recorte de ingresos más profundo, mientras que el sector informal apenas logra empardar a los precios desde niveles mínimos.

Estrategia financiera: bonos locales para blindar las reservas

En el frente financiero, el objetivo es blindar las reservas brutas, que ya superan los US$46.000 millones. El gran test será en julio, cuando operan vencimientos de deuda reestructurada por US$4.200 millones.

Para evitar el drenaje de divisas del Banco Central, la Secretaría de Finanzas implementa una estrategia de colocación de deuda doméstica. Se busca captar divisas ociosas del sistema bancario mediante los títulos Bonar 27 y 28.

Para el cierre del año, el mercado monitorea tres variables determinantes para la sostenibilidad del programa:

Reservas Netas : El plan busca que los pagos de deuda no consuman el esfuerzo de acumulación diario del Banco Central.



: El plan busca que los pagos de deuda no consuman el esfuerzo de acumulación diario del Banco Central. Tasas Locales : Se financian compromisos con tasas entre el 5% y el 8,7% anual en el mercado interno ante la falta de crédito internacional.



: Se financian compromisos con tasas entre el en el mercado interno ante la falta de crédito internacional. Horizonte Cambiario: Se prevé que la estabilidad actual cambie después de julio, con el fin de la cosecha gruesa y la incertidumbre pre-electoral.

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