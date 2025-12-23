Destitución de Gloria Ruiz en Neuquén: la Corte se declaró incompetente y derivó el caso al fuero provincial

La Corte Suprema de Justicia resolvió que no corresponde a su competencia originaria tramitar el amparo que promovió Gloria Ruiz contra su destitución como vicegobernadora de Neuquén, y dispuso que el caso se tramite en la Justicia provincial. Los detalles.

Por qué la Corte rechazó tratar el amparo de Gloria Ruiz

El máximo tribunal, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, coincidió con el dictamen de la procuradora adjunta Laura Monti y sostuvo que la controversia debe resolverse en el ámbito local, al involucrar la interpretación del derecho público provincial.

Ruiz había sido destituida hace un año por la Legislatura neuquina por inhabilidad moral, en una sesión en la que se evaluaron acusaciones por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos durante su gestión como vicegobernadora.

La exfuncionaria y su hermano Pablo fueron acusados de desviar fondos públicos a cuentas del Banco de la Provincia de Neuquén. Según la causa, Ruiz designó a su hermano como coordinador en la Legislatura y se registraron transferencias por casi 30 millones de pesos, además de otras maniobras bajo investigación penal.

La Legislatura provincial aprobó la destitución por 30 votos sobre un total de 35. Posteriormente, Ruiz promovió una acción de amparo para dejar sin efecto la resolución 1219/2024 y solicitó su restitución en el cargo, al considerar vulnerado su derecho de defensa y el debido proceso.

La Corte afirmó que los conflictos entre poderes públicos de una misma provincia deben resolverse en el fuero local y que su competencia originaria no puede extenderse a casos no previstos por la Constitución nacional.

En 2024, la Procuración General de la Nación le había recomendado en 2024 a la Corte Suprema de Justicia que se declare incompetente, y por lo tanto no se pronuncie sobre la acción de amparo que había presentado la exvicegobernadora Gloria Ruiz.

“Es mi parecer que el proceso debe tramitar ante la justicia de la provincia de Neuquén, dado que el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales exige que sean dichos magistrados los que intervengan en las causas en las que se ventilen cuestiones de ese carácter”, había dicho en su momento la procuradora Laura Mercedes Monti.

Con información de NA