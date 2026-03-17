Lo imputaron por cortarle la cara a un hombre en medio de una reunión en Jacobacci

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra un hombre acusado de protagonizar un violento episodio durante una reunión en una vivienda del barrio Mataderos, en Ingeniero Jacobacci. Según la acusación fiscal, el imputado atacó con un cuchillo a otro hombre y amenazó a un testigo que se encontraba en el lugar, generando una situación de extrema violencia en la madrugada.

El ataque durante una reunión

El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 del 12 de marzo de 2026, cuando el imputado se encontraba reunido con la víctima y otra persona en una vivienda del barrio Mataderos.

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, en un momento determinado el hombre extrajo de entre sus prendas un cuchillo con cabo de madera y, sin mediar palabra, se abalanzó sobre la víctima.

En ese contexto, le provocó un corte en la mejilla izquierda que requirió asistencia médica y sutura en quirófano, lo que encuadra en una lesión de carácter grave.

Amenazas a un testigo

Además de la agresión física, la fiscalía le atribuyó al imputado haber amenazado a la otra persona presente en la vivienda.

Siempre según la acusación, mientras exhibía el arma blanca le advirtió que “se portara bien porque también la iba a ligar”, lo que generó un estado de temor inmediato en el testigo.

Tras el ataque, el agresor se retiró del lugar con el cuchillo, aunque fue aprehendido por personal policial a pocas cuadras del domicilio.

Pruebas y formulación de cargos

La acusación se sustenta en diversos elementos probatorios, entre ellos el acta de procedimiento policial, la entrevista grabada a la víctima, un certificado médico y la declaración de un testigo presencial.

También se incorporaron fotografías de la lesión sufrida, que evidencian la gravedad de la herida en el rostro.

Durante la audiencia, la Defensa Pública no presentó objeciones a la formulación de cargos, ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía.

Medidas dispuestas por la Justicia

El juez interviniente tuvo por formulados los cargos por los delitos de lesiones graves en concurso real con amenazas calificadas por el uso de arma blanca, en carácter de autor.

Además, fijó el plazo de investigación hasta el 20 de julio de 2026 y dispuso medidas cautelares para resguardar a las víctimas.

En ese sentido, ordenó la prohibición de contacto y de acercamiento del imputado hacia ambas personas durante todo el período de investigación.