Dictan prisión domiciliaria para dos hombres imputados por comercialización de drogas en Valentina Sur

Dos hombres fueron imputados formalmente por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización tras un operativo realizado este martes en una vivienda del barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

La formulación de cargos estuvo a cargo de la fiscal del caso, Paula Yerfino, quien lideró la investigación que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad en el inmueble señalado.

Secuestro de sustancias y elementos probatorios

Durante el procedimiento en la propiedad, los investigadores hallaron que el imputado identificado como L.A.M. tenía en su poder veinte gramos de cocaína fraccionados en cuarenta y cuatro envoltorios listos para la venta, además de una suma cercana al millón y medio de pesos en efectivo.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el hombre cumplía una condena de la Justicia Federal y tenía permisos para trabajar. La sentencia había sido ejecutada antes de que la ley de desfederalización que otorgó el abordaje penal de la droga al fuero provincia..

En el mismo lugar se incautaron tres dispositivos de cobro electrónico, dos balanzas de precisión, dos máquinas contadoras de billetes, recortes de nylon, diez teléfonos celulares y un arma de fuego calibre veintidós sin la debida autorización legal.

El segundo sospechoso y las pruebas halladas

Por otra parte, en un departamento ubicado en un sector accesorio de la misma vivienda principal, las autoridades policiales le atribuyeron a C.I.H. la tenencia de casi seis gramos de cocaína divididos en once envoltorios destinados a la comercialización minorista.

En esa dependencia secundaria los efectivos también secuestraron otra balanza y un cuaderno con anotaciones detalladas vinculadas de manera directa a la compraventa de sustancias prohibidas.

Calificación legal de las conductas investigadas

Tras evaluar los elementos recolectados en el lugar de los hechos, la representante del Ministerio Público Fiscal encuadró legalmente la conducta de L.A.M. como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. En tanto, para C.I.H., la tipificación penal establecida fue exclusivamente la de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El debate por el peligro de fuga y los antecedentes

Durante la audiencia judicial, la fiscal Yerfino solicitó la prisión preventiva y argumentó la existencia de un marcado riesgo de fuga, poniendo especial énfasis en la situación de L.A.M., quien ya contaba con una condena previa en el fuero federal por narcotráfico y cumplía esa pena en su domicilio de Valentina Sur desde el pasado primero de junio.

Por este motivo, la fiscalía exigió que fuera alojado en una comisaría por el plazo de cuatro meses, mientras que para C.I.H. requirió dos meses de prisión domiciliaria al carecer de antecedentes.

La resolución del juez de garantías

Al momento de dictar sentencia, el juez de garantías Marco Lupica Cristo resolvió rechazar el pedido del Ministerio Público Fiscal de trasladar a L.A.M. a un establecimiento policial por considerar que no se fundamentó debidamente la insuficiencia de una medida morigerada.

De este modo, el magistrado dispuso que ambos acusados permanezcan detenidos bajo la modalidad domiciliaria, fijando un plazo de dos meses para C.I.H. en la vecina ciudad de Plottier y de cuatro meses para L.A.M. en la propia vivienda del allanamiento.

Controles electrónicos y plazo de investigación

Para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas, el juez ordenó que ambos imputados sean vigilados mediante dispositivos de monitoreo electrónico con tobilleras.

Asimismo, estableció que hasta tanto se coloquen dichos aparatos tecnológicos, la comisaría cuadragésima cuarta implementará tres rondines policiales diarios, de carácter aleatorio y sin previo aviso, al tiempo que fijó en cuatro meses el plazo total para concluir la etapa de investigación preparatoria.