Sin cambios: la Fórmula 1 mantendrá su calendario original para el cierre de 2026

No hay cambios. La FIA comunicó que el cierre de temporada del calendario 2026 de la Fórmula 1 mantendrá su esquema original, sin modificación alguna a pesar de los fuertes rumores como consecuencia de los conflictos bélicos en Medio Oriente.

Es decir, cumplido el Gran Premio de Las Vegas del próximo 22 de noviembre, el Mundial de la máxima disputará las competencias finales de temporada en Qatar y Abu Dhabi, respectivamente, descartando cualquier otro posible escenario. A menos que, por supuesto, escale de manera dramática la guerra en Irán.

Los conflictos en Medio Oriente, que comenzaron a finales de febrero con los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel sobre Irán, han desestabilizado la región, forzando la cancelación del GP de Arabia Saudita y la postergación de Bahrein, carrera que finalmente cambió de sede y se disputó en Malasia.

Toma aérea del circuito Yas Marina de Abu Dhabi, escenario del último GP de la temporada.

La F1 ha mantenido un monitoreo constante de la situación, teniendo al “Enzo y Dino Ferrari” de Imola como alternativa para albergar el final de temporada durante el primer fin de semana de diciembre, en caso de que Qatar y Abu Dabi no estuvieran en condiciones de realizar sus respectivos eventos.

El circuito de Lusail logró llevar a cabo la cita del Mundial de Motociclismo sin contratiempos el pasado fin de semana, aunque los dos equipos de Yamaha optaron por retirarse de la competencia a modo preventivo.

El pasado 10 de noviembre marcó la fecha límite de la F1 para dar una respuesta definitiva a Imola sobre si el trazado italiano debía prepararse para recibir un Gran Premio en las próximas tres semanas, lo que finalmente no sucederá. De este modo, la temporada 2026 bajará su telón con el triplete previsto de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

No hay garantías

Ello no quita que la situación de un giro de 180°, dado que la guerra y los conflictos bélicos exceden a la Fórmula 1 y sus organizadores. En ese sentido, Liberty Media es consciente de que no puede garantizar que el panorama no cambie para principios de diciembre y sostiene que priorizará la seguridad en caso de que el conflicto se intensifique.

Los jefes de equipo han mantenido una postura clara y transparente sobre el tema, confiando en las determinaciones que adopten tanto la F1 como la FIA.

“Confío en que tomarán la mejor decisión para todos nosotros”, comentó el director de Ferrari, Fred Vasseur, durante el Gran Premio de México. “En lo personal, quiero competir. No importa dónde, pero quiero competir. Ahora bien, iré adonde nos indiquen que debemos ir”.

“Stefano y Mohammed han sido sumamente claros sobre la situación: la Fórmula 1 se rige por las directrices internacionales, ya sea en relación con restricciones de viaje, cancelación de vuelos por parte de aerolíneas o cualquier alerta en la región, así como las recomendaciones emitidas por los gobiernos locales”, añadió Toto Wolff, Director de Mercedes.