Ya son 100 los proveedores energéticos certificados en Río Negro: el último es una firma de Fernández Oro

El gobernador Alberto Weretilneck visitó el martes por la tarde el Ecoparque Alberta, en Fernández Oro, donde entregó a la empresa el certificado número 100 del Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos.

Durante la visita, el mandatario conoció las instalaciones de la firma y los servicios que presta en Chichinales para el gasoducto San Matías. Al referirse al aporte de Alberta a la actividad energética, destacó: «Detrás de esa apuesta hay inversión, trabajo y capacidad para acompañar la transformación que vive nuestra provincia».

«Creamos este registro con una decisión clara. Queremos que las grandes inversiones generen oportunidades para las empresas que invierten y generan empleo en Río Negro» afirmó Weretilneck al explicar los alcances de la medida.

Cómo funciona el Registro de Proveedores Rionegrinos

El registro fue creado por la Ley Provincial 5805 para promover la participación de empresas provinciales en los proyectos energéticos con una certificación que las acredita como Proveedores Rionegrinos. A través de un régimen de preferencia, las empresas y contratistas deben invitar a ofertar a los inscriptos y garantizar al menos un 60% de contrataciones rionegrinas.

El secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, Mario Figueroa, señaló que el objetivo de la herramienta es «darle un marco formal a todas aquellas empresas rionegrinas con potencial de ser proveedoras en todos los proyectos energéticos y en el upstream«. Además, explicó que el organismo provincial actúa como nexo para vincular a las pymes con las compañías que llevan adelante las obras y con programas locales de capacitación.

Federico Kreplak y Magdalena Marsó representaron a Alberta durante la entrega del certificado. Foto: Alberta.

Las empresas interesadas en sumarse pueden consultar la documentación requerida y completar el formulario digital en el sitio oficial del Registro de Proveedores Rionegrinos para Proyectos Energéticos.

«Nos permite participar y competir en igualdad de condiciones con firmas de otras partes del país», afirmó el CEO de Alberta

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Federico Kreplak, CEO de Alberta, valoró el impacto de obtener la certificación: «Empezamos a tramitar este certificado, me permitió tener contacto con la Provincia y enterarme de un montón de beneficios que hoy se ofrecen a las empresas. Entre ellos está este, que nos permite participar y competir en igualdad de condiciones con firmas de otras partes del país».

Alberta es una empresa radicada en Fernández Oro que forma parte del Grupo Blancoamor. A través de un proceso licitatorio, obtuvo el contrato para administrar uno de los tres campamentos previstos para la construcción del gasoducto San Matías.

El predio está ubicado en Chichinales, a la altura del kilómetro 167 del trazado. La prestación tiene una duración de 18 meses e involucra a 19 trabajadores directos. Allí, la firma brinda servicios de hotelería y mantenimiento para el personal.

La compañía tiene centros logísticos en Fernández Oro, Neuquén Capital y Añelo. Foto: Alberta

La incorporación de Alberta a la actividad energética comenzó aproximadamente hace cuatro años. Hasta ese momento, la empresa ya trabajaba con compañías del sector a través del Grupo Blancoamor.

«Hicimos un análisis del contexto y nos dimos cuenta de que el comercio, el retail, iba a estar muy difícil. Entonces decidimos empezar a ver otras opciones relacionadas con lo que estábamos haciendo», explicó Kreplak. «En vez de vender productos, empezamos a ofrecer servicios», resumió.

La apuesta por un parque industrial de 11 hectáreas en Fernández Oro

Ecoparque Alberta en Fernández Oro. Foto: gentileza.

Además de su actividad en el sector energético, Alberta presentó un proyecto para desarrollar un parque empresarial de 11 hectáreas en Fernández Oro. La iniciativa aún debe ser evaluada por el Concejo Deliberante local.

Kreplak destacó que la nueva ley de parques industriales otorga exenciones en Ingresos Brutos e Impuesto a los Sellos a las empresas que se radiquen en estos predios. Además, señaló que quienes inviertan bajo el régimen de promoción industrial acceden a una devolución del 20% del monto invertido mediante bonos de crédito fiscal.

«Pretendemos armar un parque industrial que tenga un lugar para empresas chicas y medianas con galpones, centro de servicio, salón de usos múltiples y un campus de oficina«, concluyó el directivo.