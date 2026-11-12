El FMI reconoció factores locales detrás del salto del riesgo país y pidió no sobrerreaccionar

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que la reciente suba del riesgo país responde a una combinación de factores globales, regionales y también locales, aunque pidió no centrarse en los movimientos de corto plazo. Lo dijo su vocera, Julie Kozack, en la conferencia de prensa que el organismo dio esta mañana en Washington.

“En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales, han afectado a economías emergentes en general y otros son regionales, así como otros son puramente domésticos o nacionales”, explicó Kozack. De acuerdo con Perfil, la funcionaria no precisó cuáles son esos factores internos ni atribuyó la suba a una decisión puntual de política económica.

Por qué subió el riesgo país, según el FMI en Argentina

Kozack señaló que hubo un cambio en el ánimo de los inversores frente al riesgo, que afectó a distintas economías emergentes y no solo a la Argentina. En ese plano global, la vocera habló de “un cambio en el apetito global por el riesgo”, precisó Ámbito.

Aun así, pidió poner las turbulencias en perspectiva. “Queremos ser precavidos y pedirles que no se centren demasiado en los movimientos a corto plazo y, en vez de ello, centrarnos, como estamos haciendo, en la solidez de los principios fundamentales subyacentes en Argentina que han mejorado y en la implementación de las políticas”, agregó Kozack.

Riesgo país: cómo evolucionó en el último año 841 puntos básicos -11 (-1,3%) Intradiario · jueves 12/11, 14:27. El dato puede cambiar al cierre. 1M 3M 6M En 2026 1 año En los últimos 6 meses subió 330 puntos (de 511 a 841). 429 590 751 912 841 12/5/26 12/11/26

La vocera también admitió que la volatilidad deja una advertencia. “Parte de la volatilidad reciente que hemos visto en los mercados destaca lo valioso y lo importante que es seguir fortaleciendo la resiliencia de Argentina”, afirmó, en la versión que publicó Perfil, en referencia a la necesidad de acumular reservas para enfrentar nuevos episodios de tensión.

Cuánto subió el riesgo país en las últimas semanas

Según datos de Rava Bursátil citados por Perfil, el indicador que elabora JP Morgan estaba en 597 puntos básicos el 13 de octubre y el 6 de noviembre tocó los 939, su máximo del año. Desde entonces, los bonos en dólares recuperaron parte del terreno perdido y el miércoles el riesgo país cerró en 852 puntos.

Julie Kozack, vocera del FMI, habló en la conferencia de prensa de este jueves en Washington. (Foto: archivo gentileza)

Aun con esa mejora, el indicador todavía acumula una suba de 255 unidades desde mediados de octubre. La distancia es mayor si se lo compara con el mínimo anual de 402 puntos que había alcanzado en julio.

El desembolso de US$ 900 millones y la tercera revisión del acuerdo con el FMI

Kozack confirmó que el organismo y el Gobierno ya tienen un acuerdo técnico por la tercera revisión del programa, cuya aprobación habilitaría un desembolso de unos US$900 millones. “Tenemos un acuerdo a nivel staff para la tercera revisión. El equipo está trabajando muy de cerca con las autoridades y está en la etapa de finalizar la documentación necesaria para poder llevar la tercera revisión a nuestro Directorio”, explicó.

Todavía no hay fecha para la reunión del Directorio, aunque se espera que trate la revisión en diciembre. La vocera señaló que el paquete acordado “está orientado a seguir apoyando el proceso de desinflación, a continuar respaldando la resiliencia externa en Argentina y, fundamentalmente, a fortalecer el crecimiento y el empleo”.