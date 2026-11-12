Roca se prepara para vivir el Primer Acuatlón en el Canal Grande

La competencia, organizada por Sur Trail, se disputará el próximo domingo 13 de diciembre desde las 10:00 horas. Combinará 3,5 kilómetros de natación en el canal de riego y 10 kilómetros de pedestrismo. Este sábado habrá un reconocimiento oficial del circuito acuático.

El próximo domingo 13 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la primera edición del Acuatlón Ciudad de General Roca, un evento organizado por Sur Trail que tendrá como escenario principal el Canal Grande de Riego y su paseo ribereño.

La exigente prueba contará con un formato que pondrá a prueba la resistencia y versatilidad de los atletas de la región: comenzará con un tramo de 3,5 kilómetros de natación dentro del curso del Canal Grande y continuará con 10 kilómetros de pedestrismo por las inmediaciones del paseo.

Reconocimiento previo en el agua

Como antesala de la competencia y para brindar mayor seguridad y confianza a los nadadores, la organización convocó a una jornada de reconocimiento de la etapa de natación.

La actividad se realizará este sábado 14 de noviembre a las 14:30, teniendo como punto de encuentro la intersección de calle Italia y el Canal Grande. Desde Sur Trail confirmaron que la práctica contará con servicio de guardavidas y el acompañamiento en el agua de Valentina Fernández, invitando a los participantes a probar el circuito de manera grupal.

Cierre de inscripciones

Para los competidores interesados en formar parte de esta primera edición, los organizadores recordaron que el plazo límite para anotarse y asegurar el cupo mediante el pago de la inscripción vence el próximo 25 de noviembre.

Los detalles de la competencia:

Distancias. El circuito principal consta de 3 km de natación por el Canal Grande seguidos de 10 km de pedestrismo por el Paseo del Canal Grande.

El circuito principal consta de por el Canal Grande seguidos de por el Paseo del Canal Grande. Modalidades. Se puede participar de forma Individual (ramas masculina y femenina) o en Postas (equipos masculinos, femeninos o mixtos).

Se puede participar de forma (ramas masculina y femenina) o en (equipos masculinos, femeninos o mixtos). Categorías individuales. Están divididas por rangos de edad: hasta 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y más de 60 años.

Están divididas por rangos de edad: hasta 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y más de 60 años. Categorías en postas. Se agrupan por la suma de edades de los integrantes: hasta 50 años, 51 a 80, 81 a 100 y más de 101 años.

Inscripciones y costos: