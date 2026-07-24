Colapinto perdió el control de su Alpine en la segunda práctica y chocó contra los carteles en el GP de Hungría

Colapinto tuvo un despiste y no pudo seguir en la segunda práctica libre de la F1 en Hungría.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo un mal arranque en el Gran Premio de Hungría porque en la práctica libre 2 sufrió un accidente a los 27 minutos:su monoplaza se despitó y la parte trasera impactó contra el muro, lo que le impidió continuar. El argentino solo pudo girar solamente media hora en Hungría, la última cita de la temporada de la Fórmula 1 antes del receso.

El choque de Colapinto en el Gran Premio de Hungría

El pilarense le había dejado su lugar a Paul Aron en la primera tanda de entrenamientos libres por el cumplimiento de la normativa FIA. En la segunda tanda de entrenamientos libres, el representante de Alpine perdió el control de su auto y chocó contra los carteles.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto perdió el control de su Alpine en la curva y terminó chocando contra el muro en la FP2 del Gran Premio de Hungría.



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La práctica se terminó media hora antes de lo previsto para Colapinto, que dependerá del trabajo de los mecánicos para saber en qué estado queda su auto.

El argentino buscó doblar hacia su derecha en la curva 13, pero perdió el control del vehículo y no pudo impedir el impacto de la parte trasera contra la contención del circuito húngaro.

El monoplaza no sufrió grandes daños, pero deberá ser reparado para que Colapinto retome la actividad del fin de semana. Después del incidente, fue retirado de la pista en el auto médico por protocolo. “Estoy bien”, comentó rápidamente el argentino para llevar tranquilidad a los boxes.

Cabe resaltar que los entrenamientos de los viernes suelen servirle para completar una extensa rutina de pruebas de cara al Gran Premio, pero este fue el más corto de todos para el argentino.

Las prácticas sirven para ensayar con diferentes cargas de combustible, simulaciones de clasificación, tandas largas y los distintos compuestos de neumáticos.

«No fue un buen día. Los autos de este año son cada vez más difíciles de manejar y en circuitos como este es bastante más complicado», comentó Franco Colapinto al finalizar la jornada.

«Perdí la parte trasera en la última curva, golpeé la parte trasera del auto contra los neumáticos, así que no fue un buen día, ni un comienzo ideal. También perdimos bastante tiempo en pista, así que sí, intentando enfocarnos ahora en las cosas que podemos aprender e intentar mejorar para mañana. Por supuesto, no tenemos muchos datos, pero creo que aún podemos trabajar en ello e intentar poner el auto en una mejor ventana para mañana, con suerte», cerró.