Investigan la muerte de un enfermero en Mar del Plata: lo encontraron dentro del hospital con una jeringa en el cuerpo

El hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata quedó en medio de una investigación luego del hallazgo de un enfermero muerto. El hombre, de 51 años, se encontraba en el área de hematología y según la información brindada, tenía una jeringa clavada en su cuerpo.

Un enfermero muerto: lo que se sabe del caso

La Justicia abrió el caso con el fin de constatar la causa de muerte. El enfermero fue hallado el miércoles por la noche por una compañera que dio aviso inmediato a las autoridades.

De acuerdo a lo informado, el hombre estaba ubicado en forma cúbito dorsal y además de tener una jeringa clavada en su abdomen, tenía dos puntas de ampollas a su lado.

La fiscal Romina Díaz, según informó un medio local, tomó la causa y dispuso la realización de distintos peritajes a cargo de la Policía Científica en el lugar preservado. Por el momento, la causa está caratulada como averiguación causales de muerte.

El resultado preliminar de la autopsia indicó que el enfermero murió por un paro cardíaco, pero la Justicia busca reconstruir el hecho, sobre todo luego de la declaración de una colega que reveló que el hombre solía inyectarse sustancias en su sitio de trabajo.

El caso recordó lo ocurrido meses atrás respecto a la causa «Propofest» en la Ciudad de Buenos Aires en la que están procesados Delfina “Fini” Lanusse y el anestesiólogo Hernán Boveri por el presunto desvío de propofol e insumos del Hospital Italiano para uso privado.

Con información de Noticias Argentinas