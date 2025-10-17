Diez años de prisión para el último imputado por el crimen de Oscar «Picoleta» Ripari en Roca

El último imputado por el homicidio de Oscar «Picoleta» Ripari, ocurrido en diciembre del año pasado en Roca, fue condenado a diez años de prisión tras reconocer su participación en el hecho. De esta manera, recibió la misma pena que los otros tres coautores ya sentenciados.

El hombre aceptó su responsabilidad bajo la calificación legal de homicidio en ocasión de robo, prevista en los artículos 45 y 165 del Código Penal. La sentencia fue dictada por un Tribunal Colegiado en el marco de un acuerdo abreviado pleno.

Pruebas

Entre las pruebas reunidas por la fiscalía se destacaron los informes elaborados por personal de la Comisaría 21, los múltiples allanamientos realizados, las entrevistas tomadas durante la investigación y los reportes del Departamento de Informática Forense del Poder Judicial y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.) de la Procuración General.

También se incorporaron los análisis de los teléfonos secuestrados, la intervención del Cuerpo de Investigación Judicial y las grabaciones obtenidas del sistema de cámaras del 911.

El hecho

Según lo expuesto por el fiscal, el hecho ocurrió el 10 de diciembre de 2024, minutos antes de las 4:20 de la madrugada, en una vivienda ubicada en la intersección de Cardenales y San Juan, sobre el margen sur de la ciudad, en una dependencia contigua a la carnicería “La Familia”.

El fiscal detalló que el imputado, junto a los otros tres condenados, ingresó sin autorización al domicilio de la víctima con fines de robo. “Para lograrlo, violentaron varias puertas hasta encontrar a la víctima, que se encontraba descansando. Una vez frente a él, lo golpearon provocándole una hemorragia interna por desgarro del bazo, lesión que le causó la muerte horas más tarde”, señaló.

Luego del ataque, los autores se apoderaron de la billetera de Ripari que contenía dinero en efectivo, su DNI, tarjetas y celular, además de llevarse aproximadamente diez costillares de carne vacuna y varias cajas de pollos de los freezers de la carnicería. Los elementos fueron trasladados al domicilio alquilado por uno de los condenados, quien había organizado previamente la logística del robo y el ocultamiento de los bienes.

La resolución del Tribunal

Tras un cuarto intermedio y con la conformidad de la defensa y la fiscalía, el Tribunal impuso al imputado de 32 años la pena de diez años de prisión, más las accesorias legales, costas y la declaración de reincidencia que ya registraba. Con la resolución, el condenado comenzó desde hoy el cumplimiento efectivo de la pena impuesta.