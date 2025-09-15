Crimen de Oscar Ripari en Roca: un hombre seguirá detenido y una mujer cumplirá domiciliaria

El juez prorrogó la prisión preventiva de un imputado y otorgó domiciliaria a una mujer en el caso Ripari.

La investigación por el homicidio de Oscar “Picoleta” Ripari en Roca sumó este lunes una nueva resolución judicial. El juez de Garantías, Gustavo Quelín, prorrogó las medidas cautelares que pesan sobre dos personas aún vinculadas a la causa: un hombre acusado por homicidio en ocasión de robo y una mujer imputada por encubrimiento.

Mientras que la prisión preventiva del primero se extendió por tres meses más, en el caso de la mujer se dispuso la modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico y la designación de un tutor. Cabe destacar que, el proceso ya cuenta con tres condenados tras alcanzar un acuerdo que permitió un juicio abreviado.

La situación de los condenados y los imputados

En agosto pasado, tres personas reconocieron su participación en el homicidio de Ripari y fueron condenadas a 10 años de prisión en un proceso abreviado. Con esas sentencias firmes, el legajo principal quedó con un imputado directo por el crimen y otros dos por encubrimiento.

El Ministerio Público Fiscal insistió en mantener la prisión preventiva para el hombre aún acusado por el homicidio, al considerar que persisten los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Argumentos de la fiscalía

El fiscal del caso subrayó que el grado de culpabilidad del imputado se fortaleció con nuevas pruebas, entre ellas la apertura de teléfonos celulares, pericias a una motocicleta y registros de cámaras de seguridad.

«Contamos con pruebas concretas contra este imputado, como la moto utilizada en el hecho, un casco con características particulares y el contenido de una cámara de seguridad que lo muestra llegando y retirándose del lugar junto a quienes ya se declararon culpables», señaló el representante fiscal.

El aval de la defensa

El defensor penal público del acusado no se opuso a la prórroga de la preventiva por tres meses. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de solicitar una morigeración en el futuro, en caso de que surjan nuevas condiciones.

La medida adoptada busca garantizar que el proceso continúe sin riesgos hasta que concluyan las pericias pendientes y se avance hacia una eventual elevación a juicio.

El pedido de la defensa de la mujer

En relación a la imputada por encubrimiento, su defensor particular planteó la necesidad de un cambio de modalidad en la prisión preventiva, proponiendo que cumpla arresto domiciliario con control por tobillera electrónica.

La defensa acompañó el pedido con un informe social sobre la vivienda, certificados de nacimiento de los hijos y la conformidad de un tutor designado para supervisar el cumplimiento de la medida.

La resolución del juez

El magistrado aceptó el planteo de la defensa y resolvió que la mujer continúe en prisión preventiva, pero bajo la modalidad domiciliaria por un plazo de dos meses. La medida contempla un estricto monitoreo y limitaciones de movilidad.

En paralelo, para el imputado por homicidio se fijó la extensión de la prisión preventiva por tres meses más, atendiendo a la gravedad del hecho, la reincidencia y la solidez de las pruebas recabadas.