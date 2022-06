Discutirán la prisión preventiva de Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo

El 22 de junio se vence la prisión preventiva de Ramiro Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo a la salida de una fiesta en Cipolletti. El miércoles a la mañana las partes discutirán la medida cautelar. La fiscalía y la querella solicitarán extenderla , mientras que la defensa intentará evitarla, o en tal caso morigerar la medida con una prisión domiciliaria.



La justicia también deberá definir, en caso de extender la preventiva, dónde se cumplirá. Actualmente el imputado está detenido en una comisaría de Cipolletti. Sin embargo, por ley, no puede permanecer en calabazo de una unidad policial porque no están en condiciones de albergar detenidos.



A pesar de que se discutió en una audiencia durante la feria judicial, el imputado permanece en un calabazo hace más de cinco meses. Se dispuso así porque tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de mandíbula que se habría originado el día del hecho.



El 27 de diciembre, la jueza Rita Lucia ordenó que tras el alta médica sea trasladado al penal 2 de Roca. Pero el defensor Martín Segovia dijo que podría correr riesgo su vida ante una serie de amenazas que recibió la familia del imputado. Dijo que lo estaban esperando en el penal.



Posteriormente, tras un pedido de informes se informó de un cupo en Viedma. Pero la defensa volvió a oponerse y esgrimió tres razones: por la situación médica, la lejanía con su entorno familiar y la necesidad de mantener un “permanente” contacto con el imputado para trabajar en la defensa del caso.



A mediados de enero pasado, durante la feria judicial, hubo otra audiencia para tratar el mismo tema. Intervino la jueza Florencia Caruso. La magistrada dispuso que se mantenga esta disposición hasta el 1 de febrero, pero dejó en claro que no puede permanecer más tiempo en una comisaría porque no tiene las condiciones mínimas de habitabilidad y que debe ser trasladado a un penal. A cinco mesas de esa resolución no hubo definiciones y Gutiérrez continúa en una comisaría.



A mediados de mayo, en otra audiencia, la parte acusadora solicitó la pericia a la camioneta BMW implicada en el crimen de Facundo. Era el vehículo que maneja Gutiérrez la madrugada del 19 de diciembre del año pasado. ya se realizaron los estudios que se también se ventilarán en la audiencia del miércoles.



La fiscalía y la querella, acusaron a Ramiro Gutiérrez por homicidio doloso, por la muerte del neuquino Facundo Castillo. La teoría de la parte acusadora es que el imputado tuvo intención de atropellar al joven. Luego se fugó.

Horas más tarde, el joven falleció en el hospital de Cipolletti. En la audiencia se ventiló que el acusado protagonizó, junto a unos amigos, una pelea a la salida de la fiesta y que fue el detonante del trágico hecho. Gutiérrez estuvo más de 30 horas prófugo y luego se entregó en una comisaría de Cipolletti junto a un abogado.