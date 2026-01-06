La trama empresarial detrás de la mansión de Pilar que salpica al tesorero de la AFA

La investigación judicial sobre una lujosa mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares volvió a encender alertas en el fútbol argentino. Facturas, contratos confidenciales y sociedades interpuestas aparecen como nuevos elementos que conectan al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, con un entramado empresarial bajo análisis.

Facturas, sociedades cruzadas y una propiedad de lujo bajo la lupa

Según publicó Clarín, los documentos incorporados a la causa incluyen facturas de la DGI a nombre de María Florencia Sartirana, novia de Toviggino, y contratos firmados por la empresa Malte SRL con los clubes Arsenal de Sarandí y Sarmiento de Junín.

La denuncia fue presentada por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo del Gaiso. La competencia judicial es disputada por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el juez federal de Zárate-Campana, Gabriel González Charvay, mientras la Cámara Federal de San Martín debe definir el rumbo del expediente.

La AFA está siendo investigada por presunto lavado de dinero.

La propiedad investigada pasó por distintas firmas. Primero estuvo a nombre de Malte SRL y luego de Real Central SRL, actualmente vinculada a Luciano Pantano y su madre, una empleada doméstica jubilada, tras haber transitado por otras sociedades relacionadas con el entorno de Toviggino.

Yofe, señalado como principal denunciante de la mansión con helipuerto, 54 autos de colección y caballos de salto, fue allanado el viernes pasado en un procedimiento que generó repercusiones en el ámbito judicial y político.

Contratos con clubes, préstamos millonarios y vínculos con la AFA

Malte SRL tuvo un rol clave como propietaria formal de la mansión de Villa Rosa, en Pilar, entre junio de 2023 y mayo de 2024. La firma mantuvo vínculos comerciales directos con la AFA y aparece asociada a SOMA SRL, a través de Mauro Javier Paz, uno de los hombres de confianza de Toviggino.

Fuentes judiciales citadas por Clarín indicaron que se hallaron facturas por “honorarios” emitidas a nombre de Sartirana, por montos cercanos a un millón de pesos, y otros comprobantes vinculados al “desarrollo del programa Malte Federal 2021/2023”.

La empresa también otorgó en 2021 un préstamo de 10 millones de pesos al Club Atlético Sarmiento de Junín, que actualmente milita en la primera A de la AFA. El contrato fue firmado por Carlos Bruno Seguel, socio gerente de Malte SRL.

El vínculo más relevante se dio con Arsenal Fútbol Club de Sarandí, en el marco de un convenio de gerenciamiento confidencial que incluyó derechos federativos de jugadores y acuerdos en juicios nacionales e internacionales, antes del descenso del club a la primera B.