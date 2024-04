Doble crimen en Roca: el imputado seguirá detenido y con tratamiento por su adicción a las drogas

La defensa Martín Guiñez (30), quien está acusado de asesinar de varios disparos a su padre y a una joven de 21 años, fracasó en su intento de trasladarlo a un centro de adicciones para su recuperación por lo que deberá seguir el tratamiento pero en el propio Establecimiento de Ejecución Penal 2.

Esta mañana se realizó una audiencia en los tribunales de General Roca y estuvo a cargo del Juez de Ejecución Penal, Fernando Romera, quien finalmente rechazó el pedido de la defensa de Martín Guiñez, quien está detenido desde el año pasado por acribillar a balazos a su papá y a la joven, en una vivienda ubicada en el barrio Padre Alejandro Stefenelli.

«Pide que esté solo en una celda pero en el Penal 2 no existe esa posibilidad. Tampoco tienen psicólogo y psquiatra por lo que el mes que viene vamos a estar elevando el mismo pedido porque no hay posibilidad de tener un tratamiento efectivo. También prohíbe el ingreso de droga pero, como se sabe, eso no se puede porque ingresa de cualquier manera a ese centro de detenciones», dijo el abogado Oscar Pineda tras la audiencia que demandó más de dos horas.

También aclaró que el juez dictaminó que el Estado debe hacerse cargo de la medicación que debe tener el acusado para afrontar sus problemas de consumo.

Tiene motivos

Pero el juez Romera tenía motivos fundados para rechazar el requerimiento de la defensa de Guiñez quien en caso de ser condenado podría afrontar una pena de prisión perpetua no sólo por el crimen de Raúl «El Chule» Guiñez sino también por el femicidio de Agostina Ríos.

Es que Martín Guiñez (30) fue condenado en el año 2018 a la pena de 6 años y 7 meses de prisión por un violento asalto a una pareja de jóvenes ocurrido en la zona del río Negro. Tras el proceso judicial, el Juzgado de Ejecución Penal (en ese momento a cargo de Juan Pablo Chirinos) autorízó su internación en un centro de La Plata por sus adicciones.

Pero el 3 de julio del 2021 se escapó y desde entonces, se supone, estuvo deambulando en la zona del Alto Valle. Incluso algunas fuentes comentaron que convivía con su papá en la casa donde finalmente se produjo la masacre.

Fue a fines de junio del año pasado que Martín arremetió a tiros contra su padre que se encontraba en la planta de la vivienda. Lo acribilló sobre la cama. También asesinó a la joven de 21 años quien se había escondido en el baño para evitar la balacera.

Desde ese momento Guiñez emprendió la fuga aunque horas después fue detenido en Buenos Aires. Lo recapturaron y fue trasladado al penal de Roca donde se encuentra actualmente detenido.

Fuentes judiciales explicaron que la pena por el asalto ocurrido en Roca agotaba en octubre del 2026 pero como estuvo evadido durante dos años ahora agotará en octubre de 2028. Igualmente y por su situación procesal, resulta difícil que Guiñez pueda salir de prisión en plazo inmediato.