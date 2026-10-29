Dólar oficial hoy: los valores que marca Banco Nación este jueves 29 de octubre 2026 y las señales del cierre mensual

En la anteúltima rueda hábil del mes, la plaza financiera doméstica transita un escenario de convergencia de precios que disipa la incertidumbre en ventanillas bancarias, permitiendo afianzar las decisiones comerciales de la economía real.

Mientras los centros bursátiles internacionales monitorean los rendimientos de la deuda soberana en Estados Unidos y la evolución del comercio bilateral en la región, el circuito cambiario argentino opera con fluidez en las operaciones comerciales, aportando certezas operativas tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas regionales que planifican sus compromisos de fin de mes.

Jueves 29 de octubre 2026: tablero de cotizaciones del dólar oficial en el Banco Nación

En las sucursales bancarias y en la plataforma de banca móvil del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial minorista se comercializa este jueves 29 de octubre 2026 a $1.510 para la compra y a $1.560 para la venta, en tanto que las entidades comerciales fiscalizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan una pauta de estabilidad institucional.

A continuación, la radiografía detallada con los valores de referencia del mercado para la toma de decisiones:

Cotizaciones y Conversor Cambiario EN VIVO Pizarras Generales Patagonia (Neuquén y Río Negro) Conversor Rápido Copiar resumen ¡Copiado! Tipo / Entidad Compra Venta Brecha BNA Monto en Pesos ($) $ Tipo de cambio de referencia Invertir: de Divisas a Pesos Equivalente estimado US$ 64,10

Fuente: Registros diarios del Banco de la Nación Argentina y relevamientos del Banco Central de la República Argentina.

Brecha cambiaria jueves 29 de octubre 2026: la cercanía del dólar oficial con el dólar blue y los tipos bursátiles

El rasgo saliente de esta rueda cambiaria es el retroceso del dólar blue, que desciende hasta los $1.565 para la venta, achicando la brecha frente al dólar oficial del Banco Nación a un magro 0,32%.

Esta casi perfecta paridad entre el billete informal y la ventanilla bancaria desactiva los incentivos a las maniobras de arbitraje especulativo, brindando estabilidad directa a las listas de precios de reposición en el comercio mayorista.

En la misma línea de convergencia, el dólar MEP cotiza en $1.565,87, prácticamente empatado con el circuito paralelo y la ventanilla formal, lo que consolida un canal transparente, legal y líquido para la dolarización de empresas y ahorristas sin generar presión sobre las reservas líquidas del sistema bancario.