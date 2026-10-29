Córdoba a caballo: travesías por las sierras, noches bajo las estrellas y experiencias únicas

Las cabalgatas permiten descubrir los paisajes de Córdoba a otro ritmo, entre caminos rurales, naturaleza y tradición.

Hay paisajes que se disfrutan mejor sin apuro. En Córdoba, recorrer las sierras a caballo es una invitación a cambiar el ritmo, alejarse de las rutas más transitadas y descubrir rincones donde la naturaleza marca el camino. Entre senderos de montaña, arroyos, bosques y antiguas estancias, el turismo ecuestre ofrece una alternativa para quienes buscan experiencias diferentes.

Durante octubre, la provincia puso en primer plano esta propuesta con el Mes del Turismo Ecuestre, una iniciativa que reunió más de 40 actividades en distintos destinos. Cabalgatas guiadas, travesías de varios días, encuentros rurales y experiencias recreativas formaron parte de una programación destinada a mostrar la diversidad de paisajes cordobeses y su estrecha relación con la cultura del caballo.

Entre sierras y valles, Córdoba suma alternativas para quienes buscan aventura, tranquilidad y actividades al aire libre. Agencia Córdoba Turismo.

La iniciativa fue impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, junto con municipios, comunas y prestadores privados, con el objetivo de fortalecer una actividad que combina turismo, naturaleza y tradición.

«El turismo ecuestre es una actividad que representa la identidad, la historia y la cultura de nuestra provincia. Córdoba cuenta con paisajes extraordinarios y una gran tradición vinculada al caballo», destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

Cabalgatas en Córdoba: de Traslasierra a los caminos de Punilla

Una de las particularidades del turismo ecuestre es que permite descubrir los destinos desde otra perspectiva. Los recorridos pueden ser paseos tranquilos, pensados para familias y principiantes, o travesías más exigentes que atraviesan terrenos serranos y requieren mayor experiencia.

En Traslasierra, localidades como Nono, Villa Las Rosas, San Javier y Yacanto y Villa Cura Brochero ofrecen escenarios ideales para este tipo de actividades. La combinación de caminos rurales, vegetación autóctona y vistas panorámicas convierte cada salida en una oportunidad para conectar con el paisaje.

Los paseos a caballo ofrecen experiencias para disfrutar en familia y conocer rincones menos transitados. Agencia Córdoba Turismo.

La propuesta también se extiende hacia otros puntos de la provincia, como La Cumbrecita, Villa Yacanto de Calamuchita, La Granja y Río Ceballos, donde los entornos naturales permiten combinar las cabalgatas con otras actividades al aire libre.

El atractivo no está solamente en llegar a un destino, sino en disfrutar del recorrido: escuchar los sonidos del monte, atravesar senderos y descubrir panorámicas que muchas veces pasan inadvertidas desde una ruta.

De Nono a La Falda: aventuras y travesías a caballo

El Mes del Turismo Ecuestre permitió mostrar algunas de las experiencias más originales que pueden desarrollarse alrededor de esta actividad.

En Nono, una búsqueda del tesoro a caballo combinó aventura, orientación y diversión. Los participantes debieron recorrer un circuito especialmente preparado, seguir pistas y resolver consignas hasta encontrar el objetivo final. La actividad, realizada el 24 de octubre, incorporó el juego a una experiencia tradicionalmente vinculada con la contemplación del paisaje.

En La Falda, en tanto, la propuesta fue más exigente. La Travesía a Los Guindos invitó a recorrer 40 kilómetros por antiguos caminos mineros hasta llegar a un pueblo vinculado con la historia de la actividad extractiva en las sierras.

Senderos serranos, caminos rurales y tradiciones se combinan en las propuestas de turismo ecuestre. Agencia Córdoba Turismo.

El recorrido de dos días, programado para el 24 y 25 de octubre, incluyó una noche bajo las estrellas, un fogón y un encuentro con música y baile. Una experiencia que combinó naturaleza, aventura e historia local.

Son dos ejemplos de cómo una cabalgata puede transformarse en una actividad diferente, ya sea a través de un desafío compartido o de una travesía que permite conocer lugares alejados de los circuitos más habituales.

Paseos nocturnos, gastronomía y tradiciones rurales

En otros rincones de Córdoba, el caballo es el punto de partida para experiencias que combinan naturaleza, gastronomía y tradiciones.

En La Cumbre, la programación incluyó una cabalgata nocturna acompañada por una cena en Amelia, cocina de entorno. La propuesta buscó sumar los paisajes serranos y la experiencia gastronómica a una salida diferente.

Villa Las Rosas también presentó una actividad poco convencional: encuentros de constelaciones familiares con caballos en el Centro Ecuestre Cahuel Malen. Según sus organizadores, la experiencia utiliza la interacción con estos animales como parte de una dinámica de observación y reflexión personal.

Mientras tanto, Agua de Oro tendrá una de las últimas actividades del mes el 31 de octubre, con una jornada en la Estancia El Rosal, prevista entre las 11 y las 17. La programación anunciada incluye demostraciones de herrado en frío y en caliente, talleres de doma, arquería a caballo, cabalgatas y gastronomía tradicional.

La variedad de propuestas refleja cómo el turismo ecuestre puede combinarse con actividades recreativas, encuentros culturales y experiencias vinculadas con la vida rural.

Dónde hacer turismo ecuestre en Córdoba y qué tener en cuenta

El vínculo entre Córdoba y el caballo forma parte de su identidad. Las estancias, los caminos serranos y las costumbres criollas conservan una historia que hoy encuentra nuevas formas de acercarse a los viajeros.

Para las localidades del interior, el turismo ecuestre representa además una oportunidad de diversificar sus propuestas y generar movimiento económico a través de guías, establecimientos rurales, alojamientos y servicios gastronómicos.

A caballo, los visitantes pueden recorrer paisajes serranos y disfrutar de la tranquilidad del entorno rural cordobés. Agencia Córdoba Turismo.

Desde la Agencia Córdoba Turismo remarcan la importancia de realizar estas actividades con prestadores habilitados, que puedan garantizar condiciones adecuadas de seguridad y recorridos acordes con la experiencia de cada participante.

Antes de contratar una cabalgata, conviene consultar la duración del recorrido, el nivel de dificultad, las edades admitidas y el equipamiento necesario. También es importante conocer las condiciones climáticas previstas y las características del terreno.

Quienes estén organizando una escapada pueden consultar información turística y propuestas disponibles a través del sitio oficial de la Agencia Córdoba Turismo: https://cordobaturismo.gov.ar/.

La invitación es cambiar por unas horas el automóvil por un caballo, dejar atrás el apuro y descubrir Córdoba desde otro lugar. Porque entre senderos, montañas y caminos rurales, las sierras también tienen historias que se conocen mejor a otro ritmo.