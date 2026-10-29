Se había fugado mientras lo investigaban por un homicidio en Centenario y ahora deberá cumplir prisión preventiva

Un hombre imputado por el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido en Centenario en octubre de 2025, quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses luego de ser capturado tras fugarse del arresto domiciliario. La medida fue dispuesta por el juez de garantías Juan Guaita, quien también prorrogó por 45 días el plazo de la investigación penal preparatoria.

El acusado fue localizado durante un allanamiento, cuando tenía vigente una orden de captura y estaba declarado en rebeldía. La Fiscalía sostuvo que el incumplimiento de la medida anterior incrementó el riesgo de fuga y justificó el pedido de prisión preventiva.

Se fugó del arresto domiciliario y lo capturaron

Durante la audiencia, la fiscal Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega solicitaron que el imputado permaneciera detenido durante cuatro meses. También requirieron reanudar y extender por 45 días la investigación.

El juez Guaita hizo lugar a ambos planteos, dejó sin efecto la declaración de rebeldía y ordenó la prisión preventiva. El plazo de investigación se extendió hasta la fecha solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Cómo fue el homicidio en Centenario

Según la teoría del caso de la Fiscalía, el ataque ocurrió el 6 de octubre de 2025, entre las 0 y las 0.20, cerca de la Peatonal 4 y Nicaragua al 400, en Centenario.

La víctima llegó al lugar y se produjo un altercado. De acuerdo con la acusación, él y otra de las involucradas convocaron por mensajes de WhatsApp a otras personas para que acudieran armadas.

El grupo persiguió a Isla hasta acorralarlo en la vía pública, donde lo golpearon y le provocaron 11 heridas con armas blancas. Las lesiones le causaron la muerte.

Cuatro personas ya fueron condenadas

Por el homicidio, cuatro personas recibieron condenas de entre 10 y 23 años de prisión efectiva el 9 de octubre, mediante un procedimiento abreviado.

La situación del sospechoso continúa en etapa de investigación. Está imputado por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de partícipe necesario, según los artículos 80, inciso 6, y 45 del Código Penal.