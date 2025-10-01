Condenan a una comunidad mapuche a restituir un lote que le despojaron a Emanuel Ginóbili, en Villa La Angostura

El juez de primera instancia en lo civil y comercial de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordena en la sentencia a la comunidad mapuche Paichil Antreao a devolver el lote a Emanuel Ginóbili. (foto de archivo)

Mientras Emanuel Ginóbili festejaba en 2007 otro campeonato de la NBA con los San Antonio Spurs, en Argentina tenía otros asuntos pendientes. A mediados de ese año, el basquetbolista interpuso una demanda civil, por intermedio de sus apoderados legales, para que la justicia neuquina resolviera si la comunidad mapuche Lof Paichil Antreao tenía derecho de propiedad comunitaria sobre el lote que había comprado en 2004, ubicado en el faldeo del cerro Belvedere de Villa La Angostura.

También, Ginóbili quería que la justicia determinara si el título que tenía por la compra de ese inmueble era perfecto, lo que le otorgaba la plena propiedad de esa tierras. Y en caso de que la respuesta fuera positiva, si la comunidad lo había despojado de la posesión del inmueble y si correspondía que le reintegraran el lote.

El legajo pasó por los despachos de los exjueces Jorge Videla, de Villa La Angostura, y Andrés Luchino, de Junín de los Andes. Ambos se jubilaron sin resolver sobre el conflicto.

Mapuches deben restiruir el lote

Casi 18 años después, el juez de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, que heredó el expediente, dictó sentencia este martes.

Astoul Bonorino hizo lugar a la demanda por reivindicación impetrada y condenó a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao y demás ocupantes del inmueble en disputa “para que dentro del plazo de 30 días procedan a restituir la posesión del inmueble a favor de Ginóbili, bajo apercibimiento de ordenarse mandamiento de desalojo.

“En lo que aquí interesa es claro que el título del actor (y sus antecesores) es anterior a la posesión de los demandados Comunidad Mapuche Lof Paichil Antriao”, sostuvo el juez en la sentencia de 105 páginas.

“En consecuencia el actor (por Ginóbili) tiene un título (instrumentado en escritura pública) que acredita su derecho a la posesión de las tierras, por lo cual tendré por cumplido el primer supuesto para la acción reivindicatoria”, afirmó Astoul Bonorino.

“Como bien surge de la prueba producida, desde que el Sr. Ginóbili adquirió el pleno dominio del lote en litigio, hubieron distintos actos de desapoderamiento, siendo el último el del año 2018, el cual motivó la presente” (demanda), explicó.

Por eso, los apoderados legales del basquetbolista promovieron una denuncia penal contra algunos miembros de la comunidad mapuche por la usurpación. Esa causa llegó a juicio tras varios años de idas y vueltas, y el tribunal que juzgó a los imputados los sobreseyó a finales de octubre del año pasado.

Para el juez civil hubo un desapoderamiento

Sin embargo, la demanda civil avanzaba lentamente por otro carril. Astoul Bonorino indicó en el fallo que dicho “desapoderamiento (del lote), quedó más que probado con la prueba producida, especialmente por las testimoniales, por las denuncias penales, por la causa penal, y, aún más, por la propia postura de la demandada (comunidad mapuche), quien en todo momento refirió tener la intención de poseer el inmueble reivindicando presuntos derechos ancestrales, los cuales, en el marco de las presentes, no pudo demostrar”.

“En conclusión, las únicas defensas interpuestas por la parte demandada fueron que el actor no era propietario ni poseedor de las tierras (lo cual, como bien enumeré, quedó demostrado tanto en la acción meramente declarativa como en la presente); y que ellos eran legítimos propietarios de la tierra, por aplicación de la Constitución nacional, del Convenio 169 de la OIT, entre otras normas, cuestión que tampoco pudo ser probada conforme lo vengo desarrollando”, aseguró Astoul Bonorino.

Para el juez, Ginóbili “ha probado todos y cada uno de los requisitos necesarios para este tipo de acción, mientras que la demandada no ha acreditado los presupuestos de la defensa que formuló”.

“A mi entender en este caso la posesión del lote objeto de autos debe ser restituida a su legítimo propietario (adquirente de buena fe conforme la legislación vigente al momento de su compra), sin perjuicio de que el Estado (Nacional y/o Provincial) tenga la obligación de compensar a la Comunidad Indígena Lof Paichil Antriao, de así ser considerado conforme la normativa vigente en la materia”, argumentó el magistrado.

De todos modos, la sentencia no está firme y el apoderado legal de la comunidad Virgilio Sánchez adelantó que apelará la sentencia.