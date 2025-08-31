Quién es el exdiputado de Neuquén que intentó ingresar a Chile con municiones ocultas

Una polémica denuncia envuelve a un exdiputado de Neuquén quien fue demorado por carabineros en Pino Hachado cuando intentó ingresar a Chile con municiones ocultas. El procedimiento se concretó el viernes pasado, a las 9:10, cuando el exfuncionario, a bordo de una Toyota Hilux, se presentó en el control fronterizo.

El funcionario involucrado en el episodio es Edgardo Della Gáspera. Fue demorado en el paso fronterizo de Pino Hachado, en la frontera entre Neuquén y Chile al intentar pasar con una caja con 50 cartuchos calibre .22 ocultos en su camioneta.

Della Gáspera es licenciado en Administración de Empresas Agrarias y tiene domicilio en Loncopué. En el pasado, regresó a la banca legislativa en 2016 tras el fallecimiento del diputado Luis Sapag y su trayectoria política está vinculada a la línea Azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN), que es un sector histórico de los exgobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

Edgardo Della Gáspera

Le detectaron municiones ocultas en Chile

Según publicó La Angostura Digital, en la declaración inicial sostuvo que solo llevaba equipaje personal, pero la inspección física reveló lo contrario: en el apoyabrazos central del habitáculo hallaron una caja de cartuchos marca Orbea, calibre 22.

Los proyectiles fueron inmediatamente decomisados y puestos bajo custodia de Carabineros de Chile, mientras se notificó a la justicia trasandina y a las autoridades argentinas. La situación abre un proceso por infracción a la ley de armas en Chile y podría derivar en una acusación por contrabando internacional.

Fuentes del operativo señalaron que Della Gáspera habría reconocido conocer la irregularidad, lo que complica aún más su situación judicial. Según los convenios bilaterales, podría enfrentar sanciones en Chile y también en la Argentina.