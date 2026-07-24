Mahiques anunció una reforma para reducir los juzgados de Comodoro Py y la Cámara de Casación

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó que el Gobierno nacional analiza impulsar una reforma para reducir la estructura de la Justicia Federal y reorganizar distintos tribunales del fuero nacional.

La propuesta contempla una disminución de la cantidad de juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py y una reducción del número de integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

En una entrevista con La Nación, Mahiques explicó que el objetivo es optimizar los recursos y avanzar en una reorganización del sistema judicial. “Estamos analizando una posible reducción de los jueces de la Cámara Federal de Casación y una reducción de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py”, afirmó.

La iniciativa también prevé eliminar cargos vacantes en la Cámara Laboral, la Cámara Nacional de Casación y la Cámara del Crimen, como parte de una reforma más amplia de la Justicia Nacional.

La designación de jueces

El ministro defendió además la política de designación de magistrados impulsada por la administración de Javier Milei y aseguró que los candidatos son seleccionados a partir de sus antecedentes y trayectoria profesional.

“No buscamos una Justicia afín”, sostuvo Mahiques al referirse a los cuestionamientos sobre la selección de jueces durante la actual gestión.

Según explicó, en poco más de cuatro meses el Poder Ejecutivo envió al Senado 178 pliegos para cubrir vacantes judiciales.

En ese sentido, indicó que una de las prioridades del Gobierno continúa siendo fortalecer los juzgados federales del interior del país, donde todavía persisten altos niveles de subrogancias.