Una ciudad de Río Negro en el top 10 de los lugares más calurosos del país: una a una, cuáles integran el ranking

Río Negro en el top 10 de las ciudades más calurosas del país: una a una, cuales integran el ranking

Este miércoles 28 de enero de 2026 el calor se hizo sentir en gran parte del país, pero hay 10 ciudades en donde la temperatura registrada durante las primeras horas de la mañana se mantuvo cerca o por encima de los 30° C.

En los primeros lugares de la lista figura una ciudad de Río Negro. Te contamos en detalle cuáles son las ciudades que componen este ranking.

Ranking de calor extremo en Argentina

Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad que registró la temperatura más alta hasta el momento es Corrientes, con 32 °C de máxima y una sensación térmica de 37,4°C.

A la ciudad correntina le sigue: Resistencia, Chaco, con 31,5° C y una sensación térmica de 36,8°C; Formosa con 31.1° C y sensación térmica de 35.3 °C; entre otras.

En tanto Río Negro figura dentro del top 10 con Viedma, la misma se ubicó en posición nueve tras registrar a las 10 de la mañana 29.5°C.

El ranking completo se conforma de la siguiente manera: