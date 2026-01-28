Para acelerar la reforma del Código Penal, el Gobierno debate crear una Comisión Bicameral

Javier Milei tiene la reforma del Código Penal como uno de sus objetivos este 2026. Foto: Archivo.

El Gobierno de Javier Milei tiene entre sus prioridades este 2026 impulsar cambios en el Código Penal. Recientemente se anunció la incorporación de la Ley Penal Juvenil al temario que se debatirá durante las sesiones extraordinarias del Congreso. Este año legislativo también se buscará concretar la Reforma Tributaria.

El 1 de marzo iniciará el período ordinario y el oficialismo planea conformar una Comisión Bicameral para acelerar el tratamiento de la reforma del Código Penal.

El Gobierno busca reducir los tiempos del debate de la reforma del Código Penal

Desde el oficialismo creen que con la Comisión Bicameral se reducirán los tiempos del debate y al mismo tiempo abrir un canal directo con los funcionarios involucrados. “Estamos estudiándolo”, dijo a Infobae un integrante cercano a la mesa chica del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de la extitular de Seguridad, Patricia Bullrich.

Igualmente, ven que la oposición podría empantanar el panorama. “Lo veo muy difícil. Requiere diálogo institucional, voluntad de los presidentes de cámaras, seriedad, estudio, todo lo que no hacen la mayoría de los políticos argentinos que siempre prefieren molestar y entorpecer el trámite”, dijo alguien citado por el medio de Buenos Aires y que es parte de la redacción del proyecto.

Un miembro del Gabinete sostuvo: “Es la mejor idea. Individual sería muy discutido y un proceso muy largo. Así fue el Código Civil y Comercial. El Código Penal de 1921, hoy vigente, se aprobó a libro cerrado sin discusión, pero tardaron años en analizarlo”, expresó.

Según dijeron desde el Gobierno, la mesa judicial podría concluir en febrero el documento de la reforma que alcanzará más de 900 artículos. “Estamos incrementando todas las penas del Código Penal, para que efectivamente el que las hace las pague”, dijo Javier Milei esta semana desde Mar del Plata.

Según lo expresado desde el propio Ejecutivo, las modificaciones buscan modernizar el código que fue sancionado en 1921. El fin es que haya más dinamismo en los procesos y un endurecimiento de penas en delitos como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas.

Reforma Tributaria, otro de los objetivos del 2026

Asimismo, la agenda legislativa prevista para este 2026 incluye también la Reforma Tributaria.

Podría contemplar, tal como anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, un «esquema de simplificación y de menores impuestos en donde habrá una baja de Ganancias para los individuos y un incentivo muy grande para que se desarrolle el mercado de capitales”.