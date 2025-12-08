El «imperio» a la sombra de la AFA: hoteles, vinos y un club millonario, la red de negocios de la mano derecha de Chiqui Tapia 

La lupa judicial y mediática sobre la Asociación del Fútbol Argentino dejó de apuntar solo a las oficinas de la calle Viamonte y llega hasta Santiago del Estero. Allí, el tesorero de la AFA y mano derecha del presidente Chiqui Tapia, de Pablo Toviggino habría montado un verdadero «imperio» de negocios que creció al mismo ritmo que su poder en el fútbol.

Según reconstruyó el periodista de TN, Tomás Vidal Adano, lo que comenzó con una denuncia de la Coalición Cívica por una mansión con helipuerto en Buenos Aires, destapó una red de sociedades, presuntos testaferros y propiedades de lujo en el norte del país que orbitan alrededor del dirigente.

El «Territorio Toviggino»: Hotel, nafta y cementerio

El corazón de este entramado se ubica en un predio estratégico donde está el HT Hotel Deluxe. Allí funcionan tres negocios que, aunque cambian de nombres societarios comparten los mismos apellidos en sus directorios:

HT Hotel Deluxe: Un complejo de lujo donde se hospedan los planteles de fútbol que viajan a jugar al estadio Madre de Ciudades. Un dato que expone el vínculo familiar: las suites llevan los nombres de Máximo, Valentina y Vittoria, los hijos de Toviggino.

Estación de Servicio: Ubicada en el mismo predio y con el mismo logo que el hotel. Es administrada por Segon SRL.

️Jardín Pentecostés: Un cementerio privado situado justo enfrente, grande pero sin tumbas, también bajo la gestión de la misma sociedad.

La conexión «Neurus»: del helipuerto a la copa

Uno de los hilos conductores más llamativos de la investigación es la marca «Neurus». Este nombre, que figura pintado en el helipuerto de la mansión denunciada en Buenos Aires, se repite en otros negocios del ecosistema:

Vinos Premium: Existe una línea de vinos de alta gama llamada Neurus, producida por la bodega mendocina La Vigilia. Su dueña, Florencia Sartirana, fue empleada de la Secretaría de Finanzas de la AFA.

Wine Bar: En Santiago funciona el bar Neurus by La Vigilia.

Eventos AFA: Los vinos de esta marca suelen servirse en los eventos oficiales del fútbol argentino.

Central Córdoba: el «caballo del comisario»

El crecimiento patrimonial fue de la mano del éxito deportivo. Central Córdoba, el club de los amores de Toviggino, tuvo un ascenso meteórico: pasó del Federal A a jugar la Copa Libertadores y ser subcampeón de la Copa Argentina en tiempo récord.

Pero el éxito no fue solo futbolístico. Entre 2020 y 2024, el club recibió 58 subsidios del gobierno provincial por un total de más de $1.200 millones (sin actualizar por inflación), para cubrir desde sueldos hasta traslados. Una inyección de fondos públicos que ningún otro equipo de la región logró igualar.

«Estrategias de intimidación»: la alerta de ADEPA y las demandas para frenar las investigaciones

El destape de este entramado se da en un clima de alta tensión. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un duro comunicado alertando sobre el crecimiento de presiones contra los periodistas que investigan los negocios del poder del fútbol. La entidad apuntó con nombre y apellido a la cúpula: Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.

Según la denuncia, en las últimas semanas se multiplicaron las demandas civiles millonarias y las cartas documento sistemáticas bajo una metodología conocida internacionalmente como «SLAPPs» (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública).

¿Qué son los SLAPPs? La entidad explicó que son demandas abusivas cuyo objetivo real no es ganar un juicio, sino amedrentar al periodista, generarle costos económicos desproporcionados y desgastarlo psicológicamente para «desalentar investigaciones y promover la autocensura».

Estas maniobras, sumadas a campañas de hostigamiento en redes sociales, «provienen de autoridades de la AFA y de abogados vinculados a ellos», sentenció el organismo de prensa.