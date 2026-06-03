Quién es Carlos Mahiques, el juez que propuso sancionar a jueces que hablen con periodistas

Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, pidió que se sancione a los jueces que brinden información a periodistas. Lo hizo a través de una nota enviada al presidente del máximo tribunal penal del país.

Según publicó Clarín, en el documento- fechado el lunes- sostuvo que debería considerarse una falta grave el intercambio de datos entre magistrados y medios de comunicación.

La carrera judicial de Carlos Mahiques desde Buenos Aires hasta Casación

Abogado de profesión, desarrolló gran parte de su carrera en la provincia de Buenos Aires. Allí ocupó diversos cargos dentro del Poder Judicial antes de acceder a posiciones de mayor jerarquía.

Durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal fue designado ministro de Justicia bonaerense. Su paso por el Ejecutivo provincial representó uno de los momentos más visibles de su trayectoria pública.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Tras esa experiencia regresó a la actividad judicial. En 2017 fue trasladado a la Cámara Federal de Casación Penal, el principal tribunal penal del país después de la Corte Suprema.

Ese movimiento fue aprobado por el Consejo de la Magistratura y generó discusiones sobre el mecanismo utilizado para cubrir cargos judiciales estratégicos sin un nuevo acuerdo del Senado.

Carlos Mahiques cuestionó las filtraciones judiciales y pidió sanciones

La presentación de este lunes fue dirigida al juez Diego Barroetaveña, actual presidente de la Cámara de Casación. Allí, Mahiques manifestó su preocupación por publicaciones periodísticas vinculadas a su actividad y a la de otros integrantes de la Justicia.

Según expresó, existen notas que considera “distorsionadas o erróneas” y que afectan el funcionamiento institucional. En ese contexto, planteó la necesidad de discutir mecanismos para ordenar la circulación de información judicial.

“No sería ocioso que entonces que este Tribunal -dado su emplazamiento sistémico e importancia como intérprete de las normas- debatiera sobre tales asuntos y se expidiera eventualmente acerca de la amenaza entrañada en un fenómeno tan distorsivo como peligroso para la institucionalidad”, escribió.

Además, propuso la creación de una estructura de prensa oficial dentro del tribunal. La idea, explicó, sería centralizar la difusión de sentencias y resoluciones para garantizar información proveniente de una fuente institucional.