Organizaciones sociales realizarán una marcha este miércoles 22 de julio al Congreso: la CGT analiza acompañar a los jubilados

La Confederación General del Trabajo (CGT), Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diversos movimientos sociales marcharán este miércoles 22 de julio hacia el Congreso de la Nación junto a organizaciones de jubilados para reclamar mejoras en los haberes previsionales y rechazar las medidas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

La convocatoria busca respaldar la tradicional protesta que los jubilados realizan cada semana frente al Palacio Legislativo y sumar a distintos sectores sindicales y sociales en una jornada de protesta que se prevé multitudinaria.

La CGT confirmó su participación como parte del plan de lucha que viene desarrollando en los últimos meses contra distintas medidas económicas y laborales impulsadas por la administración nacional.

A la movilización también se sumarán las CTA, movimientos territoriales, organizaciones sociales, agrupaciones estudiantiles y representantes de distintos sectores sindicales que buscan mostrar una acción coordinada frente al Gobierno.

Marcha de la CGT realizada en abril. Foto: NA

Organizaciones sociales se movilizarán al Congreso: cuáles son los reclamos ante el Gobierno

La protesta se desarrollará en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y las centrales obreras, luego de diversos cruces por la reforma laboral, el financiamiento sindical y las políticas de ajuste implementadas desde la Casa Rosada.

Entre los principales reclamos figuran la recomposición de las jubilaciones, la actualización de bonos para los adultos mayores y el rechazo a las políticas de ajuste que, según las organizaciones convocantes, afectan el poder adquisitivo de trabajadores activos y pasivos.

Los organizadores sostienen que la situación de los jubilados se agravó por la inflación acumulada y por el impacto de los recortes presupuestarios, por lo que consideran necesario mantener la presión en las calles para obtener respuestas oficiales.

Desde las organizaciones convocantes adelantaron que la marcha buscará expresar la unidad de distintos sectores del movimiento obrero y social en defensa de los jubilados y en rechazo a las medidas económicas oficiales, en una nueva demostración de fuerza frente al Congreso Nacional.

Con información de NA