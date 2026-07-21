«Una verdadera catástrofe»: el mapa de las zonas afectadas por el fuerte temporal en Chile, hay 46 localidades aisladas

El impacto del sistema frontal, o fuerte temporal, en el norte chico de Chile alcanzó proporciones inéditas. Las autoridades locales y el Gobierno trasandino confirmaron que la región de Coquimbo atraviesa un panorama desolador en las provincias de Limarí y Choapa, donde el desborde violento de quebradas y la pérdida de conectividad vial mantienen a 46 localidades aisladas de forma absoluta.

La magnitud del desastre llevó al alcalde de la ciudad de Illapel, Denis Cortés, a definir la emergencia con una frase que refleja la desesperación territorial: «Estamos viviendo una verdadera catástrofe que supera los efectos de los terremotos más importantes».

La interrupción de servicios esenciales, la escasez de agua potable y los cortes de luz que ya cumplen cinco días obligaron a decretar la intervención directa del estamento militar.

El balance del desastre: víctimas fatales, albergados y colapso edilicio

El presidente chileno, José Antonio Kast, se trasladó de urgencia a Coquimbo para liderar el comité de crisis y confirmó la cifra de pérdidas humanas: diez personas fallecidas, entre ellas rescatistas y brigadistas que prestaban asistencia en las zonas de riesgo.

La evaluación técnica del impacto material y humano refleja la gravedad del temporal:

Combarbalá: registra 3.600 personas afectadas , cerca de 100 viviendas con daño mayor y otras 800 con roturas menores , además de decenas de comunidades rurales sin acceso.

registra , cerca de y otras , además de decenas de comunidades rurales sin acceso. Afectación educativa y logística: tan solo en Illapel hay cinco colegios con daños estructurales severos y diez poblados con accesos cortados por el derrumbe de cerros.

tan solo en Illapel hay y diez poblados con accesos cortados por el derrumbe de cerros. Líneas de agua potable: en Ovalle, la empresa Aguas del Valle alertó sobre niveles extremos de turbiedad. El agua corriente sale de color café y las autoridades restringieron su uso exclusivamente para higiene personal, montando un operativo de contingencia con 50 estanques de agua potable repartidos en las calles.

Pérdidas en la producción y el dilema tras 15 años de sequía en Chile

El sector productivo de la provincia de Limarí sufrió golpes demoledores en la infraestructura de regadío y en las producciones bajo cubierta, aunque la lectura de los pequeños productores revela la complejidad del fenómeno:

Monte Patria: se contabilizan pérdidas totales en cultivos de tomate , destrucción de canales y rotura masiva de maquinaria agrícola por la fuerza de las crecidas.

se contabilizan pérdidas totales en , destrucción de canales y rotura masiva de maquinaria agrícola por la fuerza de las crecidas. La contrapartida climática: pese a los daños económicos, desde el Sindicato de Pequeños Agricultores de El Palqui remarcaron que el agua caída representa un alivio histórico para una región arrasada por más de 15 años ininterrumpidos de sequía.

Despliegue de las Fuerzas Armadas y fondos de emergencia

Ante la imposibilidad de avanzar por vía terrestre debido al colapso de puentes y la destrucción de calzadas, el Gobierno chileno puso al mando de la emergencia al Jefe de la Defensa Nacional, general de brigada Eugenio Ribba Thormann: