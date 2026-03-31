El príncipe alemán pagó la millonaria multa y regresó a su país

El juez Balderrama (a la izquierda) y el impurado, de barba, en el otro cuadro. (Captura)

El ciudadano alemán que tiene un título nobiliario y fue demorado en cercanías del lago Filo Hua Hum con un poderoso fusil sin permiso de portación, pagó la donación al hospital de San Martín de los Andes, realizó tareas comunitarias en una parroquia y regresó a su país.

Como informó diario RÍO NEGRO, el monto que transfirió a la cooperadora del hospital fue de 2.500.000 pesos. Además realizó tareas comunitarias por cinco horas en la parroquia San José de la ciudad.

Esto le permitió recibir el sobreseimiento y recuperar el arma, un costoso fusil Sauer modelo 202, calibre 300, con mira telescópica. Se lo utiliza para caza mayor.

Conocido en la región de los lagos

El príncipe, Furs von Waldburg, es conocido en la zona sur de la provincia de Neuquén. Según fuentes judiciales, en el pasado donó un camión de bomberos al cuerpo local y las campanas de la parroquia.

El 12 de marzo pasado a las 21:20 circulaba en una Toyota Hilux cuando fue demorado por un control policial sobre la ruta 63, entre Meliquina y Lago Filo Hua Mum, a 500 metros de la casilla del guardaparques.

El arma con municiones

Además del fusil trasladaba dos cargadores con 3 y 4 cartuchos cada uno, ambos calibre 300, uno de ellos colocado por lo que el arma estaba listo para usar. Sin embargo, no se encontraron pistas que hagan presumir actividades de caza furtiva.

La defensa pública, a cargo de Paulo Nestares Camargo y Gabriel Siciliano, acordó con el fiscal Hernán Scordo una salida alternativa. El Código Procesal Penal de Neuquén «permite salir del Estado infractor y de aplicación de pena para pasar a una lógica de persona que le permite responsabilizarse e inmiscuirse en la solución que se le da al conflicto», explicó la defensa.

El dinero no es todo, la postura del juez

El juez de la audiencia, Juan Balderrama, estuvo de acuerdo con la solución alcanzada pero aclaró que «con dinero no es suficiente para la solución integral del conflicto. Cualquier persona con dinero podría solucionar en términos teóricos cualquier delito. Yo necesito un compromiso mayor del imputado».

«Si todo hecho con relevancia jurídico penal se soluciona con dinero, los que no tienen dinero no lo podrían solucionar, y este es el concepto que no quiero. Yo necesito para tener por reparada la solución, un compromiso mayor», agregó.

Tareas comunitarias

Entonces surgió la propuesta de trabajar cinco horas en tareas no remuneradas en la parroquia. Con eso el juez se dio por satisfecho y sobreseyó al imputado quien ya viajó de regreso a Alemania.

La audiencia se desarrolló en castellano, aunque hubo diálogos en inglés y alemán, los idiomas que maneja von Waldburg, para garantizar que comprendió todo lo que sucedió.