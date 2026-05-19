A cuatro meses del derrumbe en Chubut, vecinos denuncian falta de respuestas: “No damos más”

Cuatro meses pasaron de lo que pudo ser una tragedia mayor: el desplazamiento del Cerro Hermitte en una zona densamente poblada provocó el derrumbe de al menos 300 viviendas distribuidas en cuatro barrios de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. Promesas de construcción de viviendas, dinero del gobierno provincial y municipal para alquiler de casas que se va licuando con el tiempo y familias enteras que lo han perdido todo, hoy claman: “Ya no podemos más”.

Si bien el desastre perjudicó a los barrios El Marquesado, Los Tilos, Médanos y Sismográfica, fueron los habitantes de este último los más afectados. Cansados de esperar respuestas concretas que no llegan se manifestaron este lunes frente al municipio al cumplirse cuatro meses del suceso.

Fue en la madrugada del domingo 18 de enero de este año cuando el paisaje urbano de Comodoro Rivadavia cambió de manera abrupta por el desplazamiento masivo del cerro provocando una emergencia ecológica que obligó a cientos de familias a dejar sus hogares. La ciudad atravesó horas críticas.

El panorama en los barrios más afectados fue de gran incertidumbre. Y también de angustia. Muchas familias abandonaron sus casas por el peligro de derrumbe, mientras otras intentaron trasladar pertenencias en medio del despliegue de las fuerzas de seguridad que, en muchos casos no les permitían llegar hasta sus hogares para recuperar lo poco que había quedado a salvo.

El impacto se extendió aún más porque el derrumbe provocó roturas en instalaciones subterráneas de gas y agua, así como un corte abrupto del suministro eléctrico la noche del incidente.

Pero después llegó el momento de las responsabilidades políticas: el lugar no era apto para la construcción de viviendas debido a los movimientos que se habían producido y que fueron registrados en varios estudios geológicos. Sin embargo, los sucesivos intendentes habilitaron la zona, llevaron los servicios y hasta hicieron actos para festejarlo.

Este lunes, las familias del barrio Sismográfica alejadas para siempre de los hogares donde “construimos nuestras vidas” se movilizaron para protestar frente al municipio con críticas al intendente local, Othar Macharashvili. Pidieron respuestas definitivas que, hasta el momento y pese a las promesas no llegaron.

“La sensación es la misma que hace cuatro meses atrás: tristeza, angustia y enfermedades. Gente con urticaria, que tiene que ir al psicólogo y hasta un fallecido. No damos más. Todo fueron promesas en los primeros días porque estaban los medios de prensa. Pero después, todos desaparecieron”, se quejaron los vecinos ante los medios locales.

No solo el subsidio para alquileres resulta insuficiente. Para los vecinos también lo es el sistema para la adjudicación de viviendas en el que, según dijeron “nada está claro porque hay un sistema de puntaje que no se entiende bien”. Los vecinos esperaron en vano una reunión con las autoridades municipales, aunque se fueron con la promesa que serán recibidos en el transcurso de esta semana. Y dijeron que seguirán manifestándose hasta tanto obtengan una solución definitiva.