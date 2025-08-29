El STJ exigió cambios al gobierno de Río Negro en su plan para los bosques nativos

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el cronograma de trabajo que presentó el Ejecutivo provincial para cumplir con el ordenamiento territorial de bosques nativos y le exigió que lo reemplace por una nueva propuesta con plazos más cortos y verificables.

Lo hizo en una sentencia complementaria a la emitió en junio pasado para dar acogida favorable a un mandamus impulsado por la asociación Árbol de Pie y la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables, de Bariloche, quienes recurrieron a esa vía luego de fracasar en todos los intentos previos para que la provincia implemente la ley de protección de Bosques.

En respuesta a una primera intimación que el STJ libró en su fallo anterior, la subsecretaría de Recursos Forestales de Río Negro había propuesto un plan progresivo para actualizar el mapa ordenar de bosques nativos en todo el territorio provincial con punto final en julio de 2027, cuando enviaría el respectivo proyecto a la Legislatura.

Pero a los jueces no aceptaron ese plazo. La misma evaluación habían realizado las organizaciones impulsoras del mandamus, decepcionadas por la propuesta oficial, ahora impugnada. “Hasta que definan el ordenamiento y después se apruebe la ley, va a llevar no menos de tres años” observó Tomás Guevara, de la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentables.

Los jueces no precisaron qué lapso temporal les parecería adecuado, pero dejaron en claro que dos años les parece mucho. La sentencia firmada hoy con los votos de Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini y Sergio Barotto dice que el plazo completo del cronograma tentativo de actividades a realizar incluido en el informe de la subsecretaría de Recursos Forestales “resulta a simple vista excesivo”.

Recordaron que en su manda original le encomendaron a la autoridad de aplicación de la ley de Bosques la elaboración de un plan que debía “acotarse a la mínima expresión de tiempo y mayor ritmo de trabajo posible”.

“Desprotección e incertidumbre”

Al fundamentar el cronograma ahora descartado, la subsecretaría dijo que ajustaron los tiempos a las experiencias de otras provincias del país y a la necesidad de abrir la participación a la ciudadanía en el proceso de confección del mapa.

Pero a los jueces esos motivos no les parecieron suficientes para fijar plazos tan largos. Acogieron en cambio el planteo de los demandantes sobre “la complejidad y trascendencia de la cuestión” para Río Negro y para otras regiones de la Patagonia y del país, donde los bosques “se encuentran en situaciones similares de desprotección e incertidumbre”.

En consecuencia, el STJ le dio otros “quince días hábiles” al Ejecutivo provincial para que “amplíe y detalle el plan de trabajo” con los plazos para cada etapa, “a fin de una nueva consideración”.

Para resolver el mandamus en primera instancia el STJ había desechado el dictamen del procurador Jorge Crespo, quien se pronunció por su rechazo.

Los impulsores de la acción habían subrayado los perjuicios y riesgos derivados de la carencia en Río Negro de un mapa de ordenamiento de bosques, con categorías de protección y actividades vedadas o permitidas por zona, de acuerdo a la calidad de su cobertura forestal, tal como lo prevé una ley nacional vigente desde 2009.

Debido a la gravedad de ese faltante, el STJ exigió que Recursos Forestales, además del cronograma que desemboque en el mapa consolidado por ley, detalle qué “medidas temporales eficaces” se adoptarán para prevenir “efectos negativos en el ambiente” hasta que se concrete la aprobación definitiva.

Este medio buscó obtener la postura de la subsecretaría sobre el cuadro de situación y el nuevo pronunciamiento de la Justicia, pero no hubo respuesta.