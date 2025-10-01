«Llamado de atención» de un tribunal de ética a una abogada que intervino en la causa Otoño

El tribunal de ética del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, que tiene cabecera en Cipolletti, aplicó una sanción disciplinaria a una abogada tras la denuncia de una jueza de Garantías por un audio que circuló para «ejercer presión» sobre una decisión de la magistrada.

El tribunal también exhortó a la letrada a «no realizar acciones de hecho por medios de prensa o comunicación social que tengan por finalidad ejercer incidencia o presión mediática directa o indirecta sobre los magistrados o funcionarios judiciales de cualquier instancia a cargo de causas en trámite».

Los antecedentes del caso

En 2023 la jueza de garantías Agustina Bagniole dictó la prescripción de la acción contra uno de los involucrados en la causa por el femicidio de Otoño Uriarte. Fue en el caso de Juan Calfiqueo, sobre el que pesaba la acusación de encubrimiento, la más leve de las calificaciones.

En paralelo la magistrada envió al Tribunal de Ética la conducta de la querellante en la causa, Gabriela Prokopiw, quien hizo circular un audio para “ejercer presión sobre la decisión”.

La profesional hizo circular un audio de Whatsapp en la previa de la reunión con algunas explicaciones técnicas. Pero al final dice “estaría buenisimo juntar mucha gente porque la presión social les jode a los jueces, los asusta, la audiencia va a ser por Zoom pero la jueza va a estar en el Poder Judicial”.

Según la resolución a la que accedió este medio, en el legado 309/2023, el cuerpo resolvió «adherir a las conclusiones del dictamen elaborado por la Fiscal Instructora designada en estas actuaciones, Dra. Patricia García, e imponer a la Dra. Prokopiw Gabriela, un ´llamado de atención´ como sanción disciplinaria, por considerar que los hechos que motivaron la denuncia, como el tipo de acciones directas reivindicadas en su descargo, exceden a las formas, el estilo y la jerarquía con que deben conducirse los abogados en los procesos judiciales».

Según el escrito, esto ocurrió «en oportunidad de peticionar ante las autoridades jurisdiccionales y/o con motivo del ejercicio del derecho de defensa de sus clientes, por resultar violatorias de los deberes de lealtad y respeto a los magistrados y funcionarios judiciales previstos» en el Código de Ética, cuya observancia «resulta imprescindible para el correcto ejercicio de la profesión».

Además se le pidió a Prokopiw «ajustar su conducta profesional a las normas y deberes previstos en el Código de Ética del Colegio de Abogados de la IV Circunscripción Judicial de Río Negro».

El Tribunal de Ética se desprende del propio Colegio de Abogados que evalúa la conducta de los matriculados. En este caso es presidido por el reconocido profesional cipoleño Jorge Gómez.

La resolución tiene fecha de agosto, pero trascendió en los últimos días en medios judiciales.