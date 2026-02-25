Investigan amenazas contra la diputada Karina Maureira en Neuquén: demoraron a un hombre

La diputada nacional de Neuquén, Karina Maureira, realizó una denuncia judicial por hostigamiento contra un perfil de redes sociales.

La presentación derivó en un allanamiento el domingo pasado en un domicilio de esta ciudad y en la identificación de un hombre que finamente resultó demorado.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO del entorno de la legisladora de Neuquinizate, los escritos señalaban que iban «buscarla en la calle hasta lastimarla».

«Se comprobó que era una persona física, no un perfil falso«, añadieron allegados de Maureira, quien por el momento no hará declaraciones.

Amenazas contra Karina Maureira: la investigación

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron el procedimiento y la identificación de una persona en el contexto de la investigación «por presuntas amenazas» contra la exconductora de televisión.

El allanamiento se hizo el domingo a la mañana, a pedido del fiscal del caso Diego Azcárate. La pesquisa se hizo con la intervención de la Policía provincial y la autorización del juez de Garantías, Marco Lupica Cristo.

Durante el operativo, que se concretó en una vivienda del barrio San Lorenzo de Neuquén, se secuestró un teléfono cecular y se demoró a un varón, cuya edad no trascendió.

Su identificación demandó de un trabajo conjunto entre el MPF, el Departamento de Delitos contra la Propiedad y la DAFI de la policía provincial.

En carácter de sospechoso, el sujeto recibió una prohibición de mantener cualquier tipo de contacto o acercamiento con la denunciante. Más tarde, cuando se lo notificó de las medidas y de la investigación en curso, fue puesto en libertad.

La denuncia fue radicada el pasado 20 de febrero por Maureira a traves de un correo electrónico enviado a la unidad Atención al Público y Asignación de Casos, dependencia que dirige el fiscal Azcárate.

Una vez que se analice toda la información reunida y el dispositivo secuestrado, se procederá a definir el alcance de la investigación.

La participación de Maureira en Diputados

Las amenazas, que fueron enviadas a través de Facebook, llegaron poco después de la sesión de Diputados que aprobó la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y la regresó con cambios al Senado.

Durante su desarrollo, la diputada Maureira fue una de las oradoras y, aunque planteó sus dudas acerca de la iniciativa, finalmente votó afirmativamente su aprobación en general.