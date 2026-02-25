Rolando Figueroa tiene horario para la apertura de sesiones: quiénes conducirán la Legislatura

También se establecieron los dias y horarios para las sesiones. Foto: Matías Subat.

Las diputadas provinciales de Neuquén, Zulma Reina (Comunidad) yDaniela Rucci (MPN), conservarán las vicepresidencias primera y segunda de la Legislatura respectivamente, puestos que integran la línea sucesoria directa del gobernador Rolando Figueroa.

La definición llegó este miércoles, en la sesión preparatoria en la que también se acordaron otros asuntos, como el cronograma de sesiones del año, los horarios y días en los que se harán los debates y la convocatoria a la apertura del periodo legislativo donde el domingo hablará el mandatario provincial.

La elección de las autoridades de cámara

El debate comenzó alrededor de las 10 con una situación particular. Luego de sentarse en su lugar y desear un año exitoso para la Cámara, Reina se despidió de los diputados y dejó la conducción de la sesión en manos de Rucci.

Inmediatamente después llegó la aclaración: el jefe del bloque oficialista Comunidad, Ernesto Novoa, explicó que debía retirarse para hacerse cargo del Poder Ejecutivo ante la ausencia temporal del gobernador.

La sesión de hoy fue un reencuentro para varios diputados. Foto: Matías Subat.

Como se había adelantado, las postulaciones fueron aprobadas sin problemas, con 31 votos a favor y dos abstenciones en ambos casos.

Sus mandatos, que tácitamente representan al oficialismo y a la primera minoría, se prolongarán desde el 1 de marzo al 28 de febrero del próximo año.

En rigor, estos lugares cobraron más relevancia que lo habitual cuando la presidencia de la cámara quedó vacante. Fue tras la destitución por inhabilidad moral de la exvicegobernadora Gloria Ruiz a fines de 2024.

Apertura de sesiones: el horario para el discurso de Rolando Figueroa

Previamente los legisladores habían avanzado con otros temas. En primer lugar, definieron que las sesiones durante este 2026 se realicen los miércoles y jueves desde las 10. Y establecieron un cronograma de planificación anual de actividades, con los recesos correspondientes y otras fechas particulares.

También se abordó la convocatoria para la apertura del año legislativo. De acuerdo a lo que se votó, la sesión especial comenzará el domingo a las 9:30, mientras que el discurso de Figueroa ocurrirá a las 10.

Los diputados que acompañarán al gobernador en la comisión de recepción serán Luz Ríos, Yamila Hermosilla y Ernesto Novoa por Comunidad; Juan Sepúlveda, Ludmila Gaitán, Daniela Rucci, Ramón Fernández y Gabriel Álamo por el MPN; Marcelo Bermúdez y Mercedes Tulián por el PRO; Francisco Lépore por Avanzar; Alberto Bruno por Fuerza Libertaria; Gisselle Stilger por Arriba Neuquén; y César Gass por Juntos por el Cambio-UCR.

Una crítica contra los «acuerdos de cúpulas»

Justo antes de que se votaran las autoridades de la cámara, tomó la palabra el diputado Andrés Blanco (PTS-FITU). El legislador aclaró que ninguna de las dos bancas de la Izquierda iba a participar de la elección y cuestionó el mecanismo elegido.

Reprochó que la línea sucesoria se defina «por acuerdos de cúpulas» e inmediatamente precisó que su postura no tenía que ver con «valoraciones personales e individuales» acerca de las dos integrantes propuestas.

Aunque las intervenciones fueron escasas, por el cáracter más protocolar que político de la sesión, una de ellas correspondió al diputado Darío Martínez (Unión por la Patria), quien hizo una broma en referencia a Rucci y su vínculo familiar con el sindicalismo antes de votarla para la vicepresidencia segunda: «En este caso no se pide sangre negra«.