El veredicto de un jurado popular dejó una sensación de impunidad en el crimen de los hermanos Zani

Las palabras del presidente del jurado popular todavía dan vueltas por su cabeza. Silvana Etchevere hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el homicidio de su pareja, Julio Raúl Zani, no quedara impune. Pero el veredicto del jurado la dejó sin aliento. Y aunque pasaron varias semanas de aquel dramático epílogo, aún no lo puede entender. Tampoco, Mónica Zani. Sus dos hermanos Julio Raúl y Alejandro Zani fueron asesinados a balazos.

El imputado José González Aguilar, que admitió haber disparado con su revólver calibre 45 contra las víctimas, solo fue declarado culpable por el jurado popular por el homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa de Alejandro Zani. Lo insólito es que Alejandro estaba desarmado, según los testimonios que se escucharon en el juicio.

La tragedia ocurrió la madrugada de la Navidad del 2021, en un campo a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. Los hermanos Zani con sus familias llegaron a celebrar con un tío que los había invitado. Allí, se encontraron con González Aguilar. Los problemas surgieron en el momento del baile. Se originó una pelea y todo terminó en un baño de sangre.

Los testigos señalaron que Julio portaba en sus manos un atizador o un rastrillo con el que se acercó a la camioneta donde estaba al volante González Aguilar, quien declaró que había temido por su vida y la de su esposa e hija, que lo acompañaban.

Por eso, bajó del automotor con un revólver calibre 45, cargado, y disparó contra Julio. Un proyectil atravesó el pecho del joven, que murió minutos después por la hemorragia letal. Alejandro estaba a varios metros. Pero cuando observó a su hermano herido se acercó para ayudarlo. González Aguilar no dudó, avanzó hacia él y le disparo. Alejandro estaba desarmado. El herido murió dos días después. El imputado efectuó en total 4 tiros. Juli tenía 29 y Alejandro 36 años.

La fiscalía que acusó a González Aguilar por el homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego de los dos hermanos Zani. También, lo acusaron por lesiones leves en perjuicio de Etchevere, por portación de arma de fuego de uso civil condicional sin la debida autorización legal, y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal. La querella adhirió a teoría del caso de la fiscalía.

Mientras que los defensores particulares Facundo Trova y Laura Plaza sostuvieron que los acusadores no podían acreditar los hechos más allá de toda duda razonable. Y plantearon que un caso de legítima defensa ante una agresión.

El 16 de marzo pasado, el jurado popular lo declaró no culpable de las lesiones contra Etchevere y no culpable del homicidio de Julio Zani. Solo lo declararon culpable de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, con exceso en la legítima defensa de Alejandro Zani.

La semana pasada, el juez Federico Sommer, que dirigió el juicio por jurados dictó la condena de 4 años y 4 meses de prisión para González Aguilar.

“Siento que no hubo justicia en el juicio por jurados. Me quedó la sensación como que la gente opina que está bien hacer esto de ir a una fiesta armado y matar”, afirmó. “Se me fueron dos hermanos que nunca más voy a volver a ver”, señaló. “Hay una familia entera destruida”, agregó. “Me parece una falta de respeto y algo ilógico. Mató a dos personas este señor”, advirtió, indignada.

“A mí me hace sentir como que el jurado no comprendió lo que pasó, como que sólo se quedó con la parte de los testigos de la defensa y no en todo lo que habían dicho los peritos balísticos”, lamentó Mónica. “Para mí se quedaron con esa última impresión”, indicó, en referencia a la declaración del acusado, que lloró frente a los jurados en su afán de conmover a los presentes cuando dio su versión de los hechos. Muy diferente a lo que declararon otros testigos.

“Yo no le deseo a nadie lo que nos pasó a nosotros. Es una falta de respeto. Hoy por hoy la justicia no existe”, concluyó Mónica que quedó a cargo del cuidado de sus sobrinos, los hijos de uno de sus hermanos.

“Me gustaría saber en qué se basó el jurado para su veredicto”

“En este juicio no vi justicia. Le dieron una condena increíble, indignante”, afirmó Silvana Etchevere. Contó que todo el proceso judicial la afectó. “Cuando el jurado deliberó esa barbaridad tenía mucha bronca”, reveló.

A la instancia del juicio de pena, Etchevere no asistió, porque justamente el jurado declaró no culpable al acusado por la muerte de su marido. Tampoco lo declararon culpable por las lesiones que ella sufrió en una de sus manos cuando se interpuso y le sujetó el cuchillo a González Aguilar, en medio de la pelea.

Pasaron dos meses desde aquella tarde cuando el jurado popular dio su veredicto, y Etchevere sigue indignada. Ella estuvo esa madrugada en el lugar donde ocurrió la tragedia. Vio caer herido a su pareja por el disparo que efectuó el imputado. Ella corrió, herida, por el campo en busca de ayuda esa madrugada de la Navidad del 2021.

Afirma que el relato de González Aguilar ante el jurado popular “fue todo mentira, pero ya no tiene valor”.

“Todo lo que dijo es mentira. Yo estuve ahí. Él quedó como que él fue atacado, cuando fue todo lo contrario y mi marido solo se defendió”, aseguró.

“Es una vergüenza y es increíble que tan poco vale la vida de dos personas. Eso me indigna muchísimo”. “No sé en qué se basaron los del jurado a la hora de dar tremendo veredicto”, lamento. “No sé qué clase de justicia tenemos. No puedo entender qué pasó”, sostuvo.

“Había pruebas suficientes, declararon peritos, la fiscalía hizo un trabajo prolijo. Por eso, me gustaría saber en qué se basó el jurado para su veredicto”, planteó.

“Siento que no se valora la vida de un ser humano. Fueron asesinados injustamente y el sistema tiene beneficios para el asesino. Me cuesta entenderlo”, señaló.

“Es como que el jurado se quedó con las mentiras que dijo él que fue en defensa propia y no les creyeron a las víctimas”, lamentó.

“Fuimos con mi marido y la nena a pasarlo bien en familia esa Navidad. No lo conocíamos a González Aguilar. Tengo tanta impotencia. Es algo de no creer”, aseveró.

“Siento como algo desgarrador dentro de mi alma. Luché tanto para que se hiciera justicia para que nadie más ande circulando con armas y para nada”, expresó. “Él (por González Aguilar) quiso ser Dios y decidió quién muere y quién no”, indicó la mujer.

A diferencia de la sentencia que dictan los tribunales que tienen jueces técnicos o profesionales, que deben exponer los fundamentos de sus fallos, el jurado popular no tiene esa obligación. Solo debe resolver por culpable o no culpable.

Y si bien hay posibilidades de recurrir los veredictos de los jurados populares, son pocos los casos donde fueron anulados por un tribunal superior.

Etchevere agradeció al abogado que las asistió en todo el proceso. “Lo intentamos, luchamos para que se hiciera justicia, pero no lo pudimos lograr”. “La muerte de mi marido quedó impune”, concluyó.

La sentencia

El 17 de mayo pasado, el juez Federico Sommer dictó la sentencia de pena tras el veredicto del jurado popular del 16 de marzo pasado.

El fiscal del caso Adrián De Lillo había pedido 8 años y 6 meses para José González Aguilar, de 55 años, por los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en exceso de legítima de defensa, por la tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil y portación ilegal del arma de guerra (revólver calibre 45). La querella 12 años por los mismos delitos. La defensa la pena mínima de 3 años y 6 meses.

El juez valoró a favor del acusado la falta de antecedentes penales y le aplicó “como pena justa” 4 años y 4 meses de prisión.