Con prisión domiciliaria, Elías Piccirillo busca alquilar su casa de Nordelta para afrontar gastos familiares

Elías Piccirillo continúa con pedidos especiales a la Justicia en la causa en la que se encuentra con prisión domiciliaria por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque. En esta oportunidad solicitó que se le autorice a alquilar una casa en Nordelta para solventar gastos económicos.

Piccirillo pidió autorización para alquilar la casa que le regaló a Cirio en Nordelta

De acuerdo a la información aportada, la defensa del exmarido de Jesica Cirio requirió que se autorice el alquiler de una casa ubicada en el Complejo Residencial Yacht Nordelta.

En el documento se explicó que alquilar el domicilio permitirá generar ingresos que serán destinados “a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”.

Dicha vivienda es la que Piccirillo le había regalado a Cirio días antes de casarse, la cual estaría valuada en el mercado en 2,8 millones de dólares.

Acerca de estos domicilios, se espera que próximamente los tres inmuebles embargados en Nordelta sean tasados para sumar información actualizada a la causa.

Aunque la defensa expuso en el escrito la necesidad de que el pedido sea respondido en medio de la feria judicial, se estima que la contestación se conocerá después del receso de invierno.

Mientras tanto, Piccirillo continúa con prisión domiciliaria en su departamento de la localidad bonaerense de Banfield, lugar del que hace poco pidió irse.

NA