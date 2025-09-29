Caso Daniel Solano II: este lunes, inician los alegatos finales del segundo juicio en Roca

Ciudad Judicial de Roca será escenario de una jornada clave por el Juicio Solano II, que hoy entra en su etapa final. Foto Alejandro Carnevale.

En minutos comenzará una jornada clave en Roca: los alegatos finales del Juicio Solano II, donde se busca determinar la responsabilidad de tres policías respecto a la desaparición y muerte del joven salteño Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel.

La audiencia, prevista para las 9, en los tribunales de Ciudad Judicial, tendrá como eje los alegatos de clausura. Organizaciones sociales, de Derechos Humanos y militancias convocaron a la comunidad a acompañar este momento con presencia en la sala y transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial.

Durante las últimas jornadas, declararon testigos considerados fundamentales, entre ellos taxistas, empleados y asistentes del boliche donde Solano fue visto por última vez, un amigo de la infancia del joven salteño, además de un perito y un agente policial que participó en la investigación. Con este recorrido, el MPF adelantó que pedirá la responsabilidad penal de los imputados.

Se trata de Walter Etchegaray, Ceferino Muñoz y Cristian Toledo. El primero enfrenta cargos como partícipe necesario de homicidio agravado por alevosía y abuso de funciones, en concurso real con vejaciones. Los otros dos están acusados de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Convocatoria a movilizar en Roca

La invitación a movilizar fue difundida en redes sociales bajo el mensaje: “Echegaray, Muñoz y Toledo. ¿Dónde está Daniel Solano?”. Allí se recuerda que los tres policías rionegrinos son juzgados por encubrir el crimen, y en el caso de Walter Etchegaray, como partícipe necesario del homicidio.

El texto difundido por las organizaciones también señaló que, durante el proceso, los acusados se negaron a declarar y que esta etapa representa “un proceso de Verdad y búsqueda de un desaparecido en democracia”.

El caso Solano

Daniel Solano era un trabajador temporario de 27 años, oriundo de Tartagal, Salta. Había llegado al Valle Medio en 2011 para la temporada de cosecha. La madrugada del 5 de noviembre de ese año fue retirado por la fuerza de un boliche de Choele Choel por un grupo de policías, y desde entonces permanece desaparecido.

En 2018, siete efectivos policiales fueron condenados a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía. La sentencia quedó firme en 2023, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario.

En este nuevo juicio se busca determinar si otros agentes tuvieron participación a través de encubrimiento o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con la intención de entorpecer la investigación del caso y evitar responsabilidades.

El desenlace de este lunes será determinante para avanzar hacia un cierre en la búsqueda de justicia por Daniel Solano, cuya desaparición se convirtió en uno de los casos emblemáticos de violencia institucional en democracia.