Enriquecimiento ilícito: Manuel Adorni fue citado a declarar para justificar su patrimonio

La renuncia a la Jefatura de Gabinete no logró frenar el avance de la causa penal contra Manuel Adorni. El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes el requerimiento de justificación patrimonial, una instancia procesal clave que intima al exfuncionario a explicar el origen lícito de sus bienes ante la presencia de números inconsistentes y cifras sin sustento documental.

La notificación oficial quedará en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá formalizar el emplazamiento, según Clarín. Para los investigadores de Comodoro Py, las sucesivas rectificaciones presentadas por el exvocero sobre su patrimonio, donde modificó montos, bienes y tenencias de divisa, terminaron por consolidar las sospechas de presunto enriquecimiento ilícito, en lugar de despejar las dudas de la fiscalía.

Causa contra Manuel Adorni: cómo el exjefe de Gabinete deberá explicar su fortuna

La decisión del Ministerio Público Fiscal se sustenta en las conclusiones de un peritaje contable integral realizado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). La auditoría analizó en detalle el flujo de ingresos y egresos de la sociedad conyugal integrada por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según Infobae, la Fiscalía le dio 15 días a Adorni para justificar “la procedencia del incremento patrimonial” a título personal y a través de su esposa Bettina Angeletti.

El análisis técnico identificó diferencias severas en la evolución de sus activos:

Sin respaldo documental: la imposibilidad de justificar con comprobantes oficiales el origen de 513.000 dólares en efectivo y las supuestas inversiones históricas en Bitcoin .

la imposibilidad de justificar con comprobantes oficiales el origen de y las supuestas inversiones históricas en . Ajustes patrimoniales millonarios: las modificaciones retroactivas en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) , donde el valor de sus bienes iniciales saltó de $61 millones a más de $622 millones .

las modificaciones retroactivas en las declaraciones juradas presentadas ante la , donde el valor de sus bienes iniciales saltó de $61 millones a más de . Gastos por encima de los ingresos: un nivel de consumo mensual con tarjetas de crédito que duplicaba sistemáticamente su sueldo estatal de $3,5 millones, sumado al uso de plásticos prestados por subordinados.

Inminente llamada a indagatoria

El requerimiento de justificación constituye el último paso formal que establece el Código Procesal Penal antes de la imputación directa. Si los descargos técnicos y la documentación que presente la defensa de Adorni resultan insuficientes para justificar el incremento de su fortuna, el fiscal Pollicita solicitará de inmediato su llamado a declaración indagatoria.

Acorralado por la prohibición de salida del país dictada a última hora del viernes y las confesiones de sus propios exempleados sobre compras de lujo en efectivo, la situación procesal del exjefe de ministros ingresa en su etapa más crítica en los tribunales federales.