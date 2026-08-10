Récord de lectores y ventas dispares: el balance de una FED 2026 en clave de resistencia



La Feria de Editores (FED) cerró su 15.ª edición consolidada como el epicentro de la bibliodiversidad y la cultura independiente. Entre el jueves y el domingo pasado, el predio de C Art Media (Avenida Corrientes 6271, en Ciudad de Buenos Aires) albergó a más de 330 sellos de América Latina y España, y atrajo a una multitud récord de 40.000 lectores. Sin embargo, detrás de las filas de hasta dos cuadras sobre la calle Corrientes, las mesas de exhibición reflejaron el impacto de la coyuntura económica: más público, pero con bolsillos ajustados y un consumo sumamente selectivo.

La convocatoria mostró un crecimiento sostenido con respecto a los 30.800 asistentes del año pasado. Tras un arranque accidentado el jueves debido a las tormentas que azotaron a Buenos Aires, el público desbordó el espacio durante el fin de semana. De acuerdo a los datos que proporcionó la propia Feria, el viernes hubo 9.500 personas; el sábado 15.200 y el domingo, más de 12.000 personas. Para organizar el flujo constante de visitantes, la organización implementó un sistema de tickets con código QR y distribuyó de manera gratuita más de 7.000 ejemplares de una publicación especial enfocada en el eje temático del trabajo.

«Estamos muy felices de ver cómo se renueva el apoyo a las pequeñas y medianas editoriales. Sin lectoras y lectores todo esto sería imposible», destacó Víctor Malumián, uno de los organizadores del evento.

El escenario económico actual obligó a buscar alternativas: cuotas sin interés, promociones y descuentos de último momento. Si bien varios sellos reportaron caídas en las ventas de hasta un 15% respecto de 2025, otros lograron superar la vara apoyándose de forma estratégica en sus lanzamientos.

La editorial rosarina Beatriz Viterbo lideró la remontada con un incremento del 27% en ventas. Sellos como Interzona (+15%), La Crujía, Qeja y Prometeo también superaron sus registros del año anterior.

Protagonismo patagónico

El programa «A más de 300 kilómetros», diseñado para federalizar el evento, convocó este año a la editorial Las Guachas (Neuquén y Río Negro) y a Funga (Santiago del Estero). La representación de la región tuvo una recepción sobresaliente: Las Guachas vendió 300 de los 350 ejemplares que llevó a la feria. Entre los títulos más demandados destacó Cordero guacho, de la autora Ayelén Penchulef (galardonada con el segundo premio del certamen de poesía indígena).

Los más vendidos

Crear, de Mauricio Kartun (Godot)



Las palabras y los mitos, de Isaac Asimov (Fiordo)



Cómo pronunciar cuchillo, de Souvankham Thammavongsa (Eterna Cadencia)



Un fantasma recorre el mundo, de Pablo Stefanoni (Siglo XXI)



La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper (Sigilo)



Dorayaki, de Durian Sukegawa (Chai)



Norteña, de Julieta Venegas (Blatt & Ríos)



Narraciones de cine, de Andrei Tarkovski (Mar Dulce)



Influencio versus Fomo, de Melina Knoll y MEY (Pequeño Editor)



Caminar, de Pablo Picyk (Calibroscopio)

Premios y visitas internacionales



La agenda cultural incluyó visitas de relevancia internacional como la escritora francesa Violaine Bérot, el ensayista brasileño Felipe Charbel, el editor mexicano Jacobo Zanella y la cantante y autora mexicana Julieta Venegas.

En el plano nacional, el cierre de las charlas estuvo a cargo de la historiadora Camila Perochena, sumado a las participaciones de Mauricio Kartun, Martín Kohan, Clara Obligado y Valeria Tentoni, entre otros.

En cuanto a las distinciones de esta 15.ª edición, el Premio a la Labor Librera 2026 fue otorgado a la librería independiente Volcán Azul, de la ciudad de Córdoba, destacada por su catálogo enfocado en literatura contemporánea, poesía y talleres culturales.Y el Premio Rumbo a la FIL Guadalajara se lo llevó el sello Gourmet Musical Ediciones, especializado en musicología argentina y latinoamericana, que viajará a la prestigiosa feria mexicana.