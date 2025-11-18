Escándalo el domingo en Neuquén por una presunta estafa de desarrolladores inmobiliarios

Dos patrulleros rompieron la armonía del domingo sobre la calle Islas Malvinas en la zona céntrica de Neuquén cuando se llevaron demorados a un hombre y una mujer que integraban un grupo de personas que, en pocos minutos, levantaron pasacalles, realizaron pintadas en la vereda y dejaron consignas en contra del grupo desarrollador VM SRL, acusándolos de presuntas estafas.

«Nos fuimos conociendo a partir de que nos llamó el síndico del concurso de acreedores y entonces, supimos que somos más de 200″ dijo indignada una mujer que se presentó como una de las damnificadas del sector VIVO Confluencia, un barrio abierto a la vera del río Limay, en la zona del barrio del sur este de Neuquén, en las cercanías del río Limay.

Se trata de las nuevas inversiones en Boerr y Paimún, en la zona del coqueto paseo costero de la capital. Desde la comisaría primera se informó que no hubo denuncia por la actividad del grupo, aunque se actuó de oficio en medio de un patrullaje. La mayoría se fue rápidamente del lugar en cuanto llegó la policía, pero dos fueron demorados por los disturbios y se les inició una causa por daño. Hasta ayer, no había denuncia, solo actuaciones de oficio.

Uno de los empresarios que integra la desarrolladora, Mariano Santos, negó las acusaciones de estafa y se quejó de que hace 10 días es blanco de ataques en las redes, según dijo, incentivados por los abogados de un grupo de «acreedores que se sienten damnificados» por un retraso en los plazos de ejecución de un plan de viviendas.

Una de las damnificadas detalló que en 2015 pagó su casa, con el compromiso que debía estar lista dos años después. Terminó ingresando a la fuerza en 2023, porque no podía alquilar más y todos sus ahorros se fueron en la compra de ese lugar. Según precisó, hay una gran cantidad de familias perjudicadas por la desarrolladora y las pintadas pudieron haber sido hechas por personas que ya tienen juicios ganados contra la empresa contratista.

Aclaró que esas familias, con juicios a favor, embargan los terrenos de otros perjudicados por la firma, porque como los terrenos no están escriturados a nombre de las personas que pagaron las viviendas, cuando les embargan los bienes de VMSRL, los afectados son las familias que esperan que terminen las obras o que escrituren el lugar que compraron, sostuvo.

Con el llamado a concurso de acreedores, hay listados de familias que reclaman deudas de escrituración, otros grupos que esperan la entrega de viviendas y otros grupos de perjudicados que exigen la devolución del dinero logrado en acuerdos judiciales o extrajudiciales, por incumplimientos en el contrato.

En dos plataformas diferentes, los grupos de damnificados filmaron espacios, denunciaron con nombre a la familia Santos y a otras personas que consideran partícipes de las maniobras. Hay planillas con acreedores para escriturar que reclaman incumplimientos en Neuquén, Cipolletti y Vista Alegre (entre otras localidades) con más de 75 familias y algunas organizaciones comerciales.

Las veredas y portones de la firma fueron reacondicionados el luenes para quitar las pintadas (foto Oscar Livera)

Otras planillas detallan demandas por honorarios y juicios entre 2023 y 2025; mientras que un tercer listado de acreedores cifran otros 97 departamentos y de loteos que debieron ser entregados en Neuquén y Cinco Saltos.

«Tenemos boletos compra – venta firmados también por este señor Falucho, padre de Mariano Santos», dijo una de las perjudicadas que compró un dúplex y un departamento de 2 dormitorios. «En 2018 debía tener las dos posesiones y solo está una, la otra solo está el esqueleto. De 8 etapas de VIVO Confluencia, se entregaron 2; hay más de 40 familias viviendo allá y nos deben 54 propiedades que están totalmente pagadas sin tener nada en mano, con entregas pactadas en 2018, en mi caso», sostuvo.

Insistió que hace 3 semanas, cuando comenzaron a ser comunicados que la firma se presentó a concurso de acreedores, comenzaron a conocer la envergadura de los perjuicios cuando se fueron agrupando y contactando. «Son más de 250 familias afectadas por la constructora, porque a los que se les cumplió con la vivienda, no tenemos título de propiedad y si ellos los embargan por los juicios que perdieron, perdemos la casa por el remate de las tierras que están aún a nombre de VM y nosotros tenemos la casa arriba», describió.

La explicación de los empresarios

Según Mariano Santos, la firma VMSRL ya entregó 300 casas y desarrolló unos 33.000 metros cuadrados, sin embargo, tuvo atrasos en las ejecuciones de los proyectos en los últimos 4 años que derivaron en que un grupo de abogados iniciaran «acciones hostiles» que perjudicaron aún más el avance de la construcción de las viviendas.

Sostuvo que las demoras son en el desarrollo Vivo Confluencia y en un edificio de 6 pisos en la calle Misiones, así como un complejo y loteo en Cinco Saltos. Dijo que la firma llamó a un concurso preventivo para ordenar los embargos y responder a las deudas.

«Todo lo demás son difamaciones y mentiras», se quejó, acusó a un grupo de personas en el barrio Confluencia por los últimos tres o cuatro años de hostigamientos y trabas para poder continuar con las obras y la construcción.

El concurso se inició en el juzgado civil 1 de Cipolletti porque la empresa está radicada allá. La sede con pintadas en la calle Islas Malvinas, en Neuquén, tiene 11 años de existencia, dijo, sin inconvenientes. Uno de los planteos de los damnificados fue que el plazo de verificación de las deudas se aplazó del 17 de noviembre (este martes) al 5 de marzo, lo que fogoneó aún más la crispación de los acreedores.